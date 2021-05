Mike est dans une vraie bataille d’oreillers ⋆ 10z viral

Voilà pour le pays des libres, mais Mike Lindell vit dans la maison des braves. J’ai écrit sur Mike Lindell de My Pillow il y a quelques mois. Il apparaissait à cette époque que le monde s’écroulait sur son empire. Mike est devenu l’enfant vedette d’Annuler la culture, et son crime était de soutenir le président Donald Trump pour sa réélection. Dans l’Amérique d’aujourd’hui, ce crime équivaut à une haute trahison. Vous ne serez pas pendu, mais vous pourriez être détruit.

Mike a été dans une bataille pour la plupart de sa vie contre des démons; toxicomanie et alcoolisme. Mike Lindell était un accro au crack, à la cocaïne et à l’alcool dans les années 80 et 90. Il avait perdu sa famille, sa maison et n’avait pratiquement plus de raison de vivre. Il a réussi à inventer My Pillow en 2004 et a commencé à vendre son produit dans les kiosques des centres commerciaux et les infopublicités. Au Minnesota, son entreprise basée aux États-Unis a grandi pour employer maintenant plus de 1 500 employés et a un chiffre d’affaires annuel de 375 millions de dollars. Peu de gens peuvent prétendre à ce type de redressement. En 2018, il a rencontré Donald Trump et n’avait aucune idée des problèmes qui l’attendaient à cause de cette rencontre.

Nous avons écrit sur les problèmes de Mike avec la distribution de ses produits en janvier. On estime que Lindell a perdu 65 millions de dollars depuis le début de ces boycotts plus tôt cette année. Voici les entreprises qui ont abandonné la gamme de produits My Pillow:

Dollar General ShopHQ Mattress Firm Kohl’s Kroger BJ’s Wayfair Bed Bath & Beyond TSC/The Shopping Channel HEB Affirm Fingerhut Kinney Drugs Colony Brands Bluestream Coborn’s Chewy.com JCP

D’après le petit échantillon de personnes de mon entourage, cette action contre My Pillow peut avoir des répercussions car les gens peuvent cesser d’acheter auprès de ces sociétés en signe de protestation.

Blesser son entreprise n’était pas la seule cible du Woke. Ils se sont également penchés sur sa capacité à faire passer sa parole. Twitter et Facebook considèrent Mike Lindell comme plus dangereux que les groupes qui recrutent des terroristes d’origine américaine pour leur cause. Lindell est interdit, mais ces groupes qui changent d’identité aussi rapidement qu’ils sont supprimés trouvent toujours une voix sur les réseaux sociaux. Le crime commis par Mike soutenait Donald Trump et remettait en question la crédibilité des élections de 2020. Pour ces crimes, beaucoup d’entre nous sont coupables.

Le terme de médias sociaux ne s’applique pas à Facebook ou Twitter car ils ne sont plus une plate-forme pour partager vos pensées, mais uniquement celles qu’ils approuvent. Lindell a lancé sa plateforme en mai. Il était prévu qu’il soit une alternative à Facebook, mais à première vue, il semble être un site d’auto-promotion pour Lindell, My Pillow et ses convictions. Il ne semble pas s’accélérer. Il est difficile de casser les habitudes des gens et même si certains quittent Facebook ou Twitter, cela s’avère être une habitude difficile à casser.

Lindell survivra probablement, mais la croissance future de cette entreprise basée au Minnesota est discutable. Peut-être que la lutte contre le mouvement Cancel Culture and Woke continuera de prendre de l’ampleur. Il est même possible que le Congrès ait le courage de faire la bonne chose et soit de briser ces plates-formes, soit de retirer une partie de leur protection.

Je crois et j’espère qu’en continuant à sortir de COVID, nous aurons l’énergie et le désir d’affronter les entités qui se sont associées pour changer ou annuler nos vies. Les démocrates et les médias sociaux devraient figurer en tête de liste des cibles. Peut-être que 2022 sera la première étape alors que nous leur retirerons le pouvoir des démocrates à Washington. Si tel est le cas, nous dormirons tous mieux et peut-être sur un nouvel oreiller My.