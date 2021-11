Mike Evans s’est souvenu de garder le ballon après avoir battu le record du TD

Mike Evans ne commettra pas deux fois la même erreur.

Au cours du Monday Night Football, Evans est devenu le meilleur buteur de tous les temps des Buccaneers de Tampa Bay avec un accroc de cinq verges de Tom Brady au troisième quart. Le touché est le 72e d’Evans avec Tampa Bay, battant le record précédemment détenu par Mike Alstott.

C’est une occasion historique pour Evans et la franchise Buccaneers, mais sa célébration après coup rend ce moment encore plus amusant. Si vous vous souvenez, il y a un mois, Evans a reçu le 600e touché en carrière de Brady et, lors de ses célébrations, a accidentellement cédé le ballon à un fan dans une erreur hilarante.

Maintenant, cependant, Evans a appris de ses erreurs et s’est même moqué de lui-même après son touché record en mimant de donner le ballon.

MIKE EVANS EST MAINTENANT VOTRE MEILLEUR MARQUEUR DE TOUCHDOWN BUCS pic.twitter.com/MGX5437HF7 – PFF Fantasy Football (@PFF_Fantasy) 23 novembre 2021

Mike Evans bat le record TD de tous les temps pour les #Bucs et se souvient de garder le ballon pic.twitter.com/QgeYcQFz9Z – Sportskeeda Pro Football (@SKProFootball) 23 novembre 2021

Vous vivez et vous apprenez!

