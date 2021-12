Mike Flanagan promet une réunion de masse à minuit dans New Terror Tale

C’est celui de Mike Flanagan fête et il nous hantera s’il le veut.

Le créateur de la série vient d’ajouter 20 – oui, 20 – acteurs supplémentaires à sa prochaine série Netflix La chute de la maison Usher. Ce sera la quatrième collaboration de séries d’horreur pour Flanagan et le streamer, après The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et Midnight Mass.

le Edgar Allen Poe– Une série limitée inspirée, qui n’a pas encore de date de sortie, est présentée comme un remix des œuvres emblématiques du poète, présentant une histoire d’horreur et de cupidité, ainsi que de nombreux joueurs répétés de Flanagan.

Les huit épisodes devraient présenter Samantha sloyan, Henri Thomas, Katie Parker, Annabeth Gish, Zach Gilford, Kate Siegel, Rahul Kohli, Samantha sloyan et essentiellement toute personne ayant déjà travaillé avec le réalisateur. En fait, il les aime tellement qu’il en fait la promotion sur son fil Twitter constamment mis à jour.