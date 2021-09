Mike Flanagan revient pour parler de la “Messe de minuit” de Netflix

Le scénariste/réalisateur/producteur Mike Flanagan revient dans la série avec son collaborateur de longue date Trevor Macy pour discuter de leur nouvelle série Midnight Mass qui a finalement frappé Netflix ce week-end. N’ayez crainte, nous gardons les choses sans spoiler tout au long de l’interview et dans notre critique plus tard dans l’émission. Vous voudrez voir celui-ci aussi frais que possible. Nous discutons également de la bande-annonce de Finch avec Tom Hanks, ainsi que de La tragédie de Macbeth de Joel Coen avec Denzel Washington et Frances McDormand dans un superbe noir et blanc.