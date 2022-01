Mike Francesa parle de l’état de New York Sports, jeux et agence libre

(01:28) – GIANTS: Les Giants terminent la saison sur une mauvaise note contre WFT, QB se faufile, et nous continuons notre montre Joe Judge.

(05:00) – JETS : Malgré la défaite contre les Bills, Gang Green a fait preuve de beaucoup de courage à Buffalo pour terminer la saison.

(14:48) – MIKE FRANCESA: La légende de la radio sportive de New York se joint à l’émission pour parler de son agence gratuite, les Giants and Jets, le week-end des jokers et les paris sportifs légalisés à New York.

(50:39) – APPELS : Le premier week-end de paris à New York, l’état des Knicks, et la meilleure équipe CBB de la région métropolitaine.

