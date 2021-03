Mike Giannetti s’est diffusé en direct dans un hit and run en chassant Turtleboy à Roslindale la nuit dernière ⋆ .

Hier soir, Mike Giannetti avait l’impression que j’étais à Boston (Roslindale pour être précis) alors il a commencé à conduire (avec un permis suspendu) à ma recherche et à le diffuser en direct sur Facebook. Cela semblerait peu judicieux pour quelqu’un qui se battait pour récupérer son enfant du DCF, mais M. Giannetti marches n’est pas un homme conventionnel. Il pensait apparemment que j’étais dans un bar et conduisait une Tesla, qu’il cherchait en me chassant. Malheureusement pour lui, il a dû couper le courant tôt (il a depuis été démonté) après avoir semblé avoir tourné la roue durement vers la gauche et percuté une voiture venant dans la direction opposée. Est-ce qu’il s’est arrêté? Bien sûr que non – c’est Mike Giannetti. Détruire la vie d’autrui sans en assumer la responsabilité, c’est un peu ce qu’il fait.

«Oh mec. Je suis dehors. »

Il y a eu de nombreuses minutes de silence gênant après cela, alors que les cavaliers de tortues (qui composent toute sa base de téléspectateurs à ce stade) ont souligné qu’ils venaient de le voir s’écraser dans une voiture et partir. Il le nie cependant.

Tout comme il nie avoir tué Lisa Haynesworth et de nombreuses autres femmes en les empoisonnant avec des drogues.

Nous essaierons de l’appeler lors de l’émission en direct ce soir pour commenter. Cliquez ici pour vous abonner à notre chaîne YouTube et nous vous verrons à 21 h.

Bonjour Turtle Riders. Comme vous le savez, si vous suivez Turtleboy, nous sommes constamment censurés et bannis par Facebook pour ce qui est clairement pas de violations de leurs conditions de service. Twitter a fait de même et des trolls ont signalé en masse notre blog à Google AdSense des milliers de fois, ce qui a conduit à la diabolisation. Nous pouvons nous en sortir et survivre, mais nous pourrions vraiment utiliser votre aide. Veuillez envisager de faire un don en cliquant sur le bouton PayPal ci-dessus si vous souhaitez soutenir la liberté d’expression et ce que nous faisons face à la censure de la Silicon Valley. Ou achetez simplement notre livre primé sur les dangers de la censure et de la montée de Turtleboy:

En rapport