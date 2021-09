Mike Gonzalez de Heritage sur son livre ‘BLM’ et Media Bias ⋆ .

Dans le dernier podcast de NewsBusters, nous discutons de Black Lives Matter et des médias avec le collègue senior de la Heritage Foundation, Mike Gonzalez, qui a écrit le nouveau livre brûlant BLM: The Making of a New Marxist Revolution. Nos médias minimisent le radicalisme de BLM, leurs appels à la fin de la police et même de la famille nucléaire.

En mai, Gonzalez est apparue dans un article de NPR sur Black Lives Matter, où la cofondatrice de BLM, Patrisse Cullors, a tenté de suggérer qu’elle était marxiste, mais pas communiste ? Au moins, ils ont équilibré cela avec Gonzalez.

Nous discutons également de la manière dont Amazon a maladroitement ajouté des publicités pour le livre dans le cadre de ses « Politiques d’acceptation des créations ». Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Amazon a reculé et s’est excusé.

Tout d’abord, nous avons quelques mots sur la nouvelle selon laquelle l’animateur de CNN Chris Cuomo s’est excusé en 2005 pour avoir attrapé l’arrière de Shelley Ross, son ancien patron chez ABC News. Maintenant, il est encore plus logique que Chris encourage son frère Andrew à lutter contre les allégations de harcèlement sexuel, puisqu’il en avait au moins une qui pèse sur lui.

