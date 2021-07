LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA leader Mike Hranica a lancé une campagne GoFundMe pour que son “visage soit à nouveau réparé” après qu’une rondelle a éclaté son implant au début de 2020.

Hranica a commenté : « Je reconnais que c’est cosmétique et qu’il y a des causes bien, bien, bien plus importantes pour lesquelles donner de l’argent.

“Je ne demande pas d’aide par vanité ou par nécessité, mais comme tant d’autres, les temps ont été difficiles pendant la pandémie. Je n’ai pas pu vaquer à mes occupations comme d’habitude.

“J’ai une brindille signée que je vais envoyer à un donneur au hasard pour m’avoir aidé.”

En plus de faire front LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, Hranica est un auteur, ayant publié son troisième livre, « Trois points et la machine à culpabilité », en 2015. Ce livre était, selon Hranica, “une compilation de cinq ans de poésie, de prose et d’absurdités générales… une collection d’écrits qui achève rarement son souffle. Une centaine de pages de ce que l’on pourrait considérer comme une fiction de vérité éclectique.”

Hranicale premier livre de, “Un coeur et demi”, publié en 2013, a jeté un regard subjectif sur l’histoire derrière les paroles de “Le Trône Mort”, PRADAl’album de 2011. 2013 “La maison pour la tombe”, le deuxième livre de l’écrivain, était une histoire fictive inspirée de LE DIABLE S’HABILLE EN PRADAla chanson du même nom du groupe “8:18” album.

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA a sorti un nouvel EP, “ZII”, le 21 mai via Enregistrements à semi-conducteurs.

L’original “Zombi” EP a été abandonné en août 2010 et reste un favori des fans. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une sortie chronologique dans le LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA catalogue, “ZII” est le prochain chapitre.

