Mike Huckabee: Nous avons fait confiance à Fauci au début « parce que nous ne savions pas mieux »

Huckabee : « Cela a plus de sens »

Mike Huckabee a demandé quand Joe Biden va « posséder » les décès de COVID en 2021 alors qu’il a déclaré que Donald Trump était propriétaire des décès en 2020

Mike Huckabee, ancien gouverneur républicain de l’Arkansas et contributeur de Fox News, s’est exprimé dans l’édition de vendredi de « The Ingraham Angle » sur un changement perçu dans la perception du public de l’expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

Alors que la pandémie de coronavirus se poursuivait au cours des deux dernières années, beaucoup ont commencé à douter des déclarations et des conseils de Fauci concernant le virus, a affirmé Huckabee.

Vendredi, le président Biden a appelé à une interdiction de voyager liée au coronavirus – quelques heures seulement après que Fauci a affirmé que les États-Unis n’avaient pas suffisamment de preuves pour soutenir une telle décision.

L’INTERDICTION DE VOYAGE DE BIDEN EN AFRIQUE DU SUD A ANNONCÉ DES HEURES APRES FAUCI A DIT QUE LA MAISON BLANCHE N’EN SAIT PAS ASSEZ POUR METTRE EN UVRE L’INTERDICTION

MIKE HUCKABEE : Le Dr Fauci était, je pense, très crédible au début parce que nous ne savions pas mieux.

Nous avons pensé : « Eh bien, ce type doit être l’expert. »

Mais alors qu’il continuait à servir à ce titre, il changerait d’avis sur ce que la science disait.

Nous avons commencé à écouter d’autres scientifiques — Marty Makary, Jay Bhattacharya et d’autres — qui sont, très franchement, des cliniciens, de vrais chercheurs. Ce ne sont pas des médecins bureaucrates du gouvernement, ils pratiquent en fait la médecine, voient des patients et examinent des données qui viennent du monde entier – et ils nous donnent un point de vue très différent.

Ils ont parlé d’immunité collective. Ils ont dit que ce que nous devons faire, c’est vivre notre vie, que nous mettons en quarantaine les personnes malades, pas les personnes qui vont bien, et beaucoup d’entre nous ont commencé à dire : « Vous savez quoi ? Cela a plus de sens.

