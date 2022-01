Le contributeur de Fox News, Mike Huckabee, a prédit samedi que les démocrates feraient face à une déroute complète lors des élections de mi-mandat de 2022 en raison des « politiques désastreuses » du président Biden.

Lors d’une apparition dans « Justice With Judge Jeanine », Huckabee a fustigé la gestion par Biden de l’économie, ainsi que la pandémie de coronavirus, et a fait valoir que son manque de résultats positifs pour le peuple américain conduirait à un « énorme balayage électoral » pour les républicains.

« C’est le gars qui a dit il y a un an: » Je vais arrêter COVID. » La seule chose qu’il a fermée, Katie, c’est l’économie », a déclaré Huckabee à l’hôte invité Katie Pavlich après avoir diffusé un clip vidéo de Biden s’exprimant lors d’une réunion sur les efforts pour lutter contre la pandémie.

BIDEN, LES DÉMOCRATES FACE À UN AVENIR SOMBRE APRÈS AVOIR GASPILLÉ LES 11 DERNIERS MOIS

« Je pense qu’il va y avoir un film cette année, et il s’appellera » Chérie, j’ai rétréci l’économie « , avec Joe Biden », a-t-il déclaré. « Mon Dieu, je ne peux imaginer que quelqu’un regarde l’état actuel de l’Amérique et dise: » Mec, nous sommes sur la bonne voie. Nous naviguons vraiment, vraiment en douceur en ce moment. » C’est stupéfiant de voir à quelle vitesse cette administration s’est effondrée à peu près. »

Le président américain Joe Biden prend la parole en rejoignant l’appel de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association pour discuter de la variante Omicron dans l’Eisenhower Executive Office Building à Washington, DC, États-Unis, le lundi 27 décembre 2021. (Ken Cedeno /UPI/Bloomberg via .)

Huckabee a fait valoir que parce que Biden n’avait jamais occupé un emploi régulier en dehors d’être un politicien à Washington, DC, il était déconnecté des Américains de tous les jours et des problèmes qui affectent leur vie, ce qui l’a amené à mal comprendre comment ses décisions affectent les travailleurs à travers le pays. .

« Dans cette économie et les politiques désastreuses qu’il a mises en place, je pense que la seule chose qui est bonne, c’est qu’il va y avoir un énorme balayage électoral en 2022 pour les républicains. Pas seulement à la Chambre et au Sénat, mais aussi dans les courses du gouverneur, et je pense que nous allons le voir le plus significativement [in] les législatures des États, les commissions scolaires, le conseil municipal, la commission de comté », a-t-il déclaré.