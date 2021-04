Mike James trouve un logement: combattre la NBA avec les Nets

Mike James il a atteint son objectif. Le joueur de Portland s’est rendu aux États-Unis après avoir été rejeté en Europe et cherchant à retourner en NBA, où il avait déjà joué avec les Suns et les Pelicans, et a décroché un contrat. Il était dans le pays depuis quelques semaines, attendant un appel qui satisferait ses souhaits, et il l’a reçu de Filets de Brooklyn.

Dionysis Aravantinos et Antonis Stroggylakis, d’EuroHoops, ont mis en avant l’intérêt des Nets et Chema de Lucas, de Movistar +, confirme qu’il jouera à Brooklyn.

Entrez donc dans la lutte pour le titre après l’amère expérience vécue dans le CSKA, où il a été mis de côté pour la partie décisive de la saison alors qu’il était le meilleur de l’Euroligue.

Le contrat durera jusqu’à la fin de la saison. Le contrat avec les Nets, bien sûr, car celui qu’il garde à Moscou et se termine en 2023 reste à voir comment il se résout. Andréi Vatutin, président du CSKA, avait déjà averti que la recherche d’un emploi par James dans la NBA aurait de bonnes implications pour les deux parties, car cela faciliterait un futur licenciement s’il le trouvait, comme cela a fini par se produire. La continuité de Dimitris Itoudis sur le banc russe n’est pas du tout claire, pas plus que l’avenir de James, le joueur que l’entraîneur a expulsé de la dynamique d’équipe alors qu’il est son meilleur atout.

Pour les Nets, la priorité, avec James Harden sorti et les problèmes physiques que Kyrie Irving a développés ces dernières années, est de protéger la silhouette de l’extérieur. La signature de Blake Griffin et l’émergence de Nic Claxton ont même déplacé DeAndre Jordan, le centre de départ théorique, de sorte que l’intérieur semble recouvert de Durant capable de jouer avec les enfants et malgré le retrait surprenant de LaMarcus Aldridge, qui a ouvert un autre trou dans le staff. qui sera rempli par James.