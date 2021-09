Mike Lindell dit que son cas sera devant SCOTUS d’ici Thanksgiving ⋆ .

in

Si vous pensez que la dernière affirmation de Mike Lindell ressemble exactement à la même affirmation qu’il a faite encore et encore, juste avec une nouvelle date attachée, vous n’avez pas vraiment tort du tout. Oui, il a déjà promis qu’il produirait à coup sûr des preuves réelles de fraude électorale cette fois-ci, et il a promis avant que son cas soit entendu par la Cour suprême.

[Screenshot from War Room Podcast via FrankSpeech]

Pourtant, le fait que jusqu’à présent, aucune de ces affirmations n’ait été confirmée, ne semble pas empêcher Lindell de les refaire. Voici un extrait du podcast War Room de Steve Bannon, via Patriot Takes.

Mike Lindell prétend qu’il porte son affaire de fraude électorale devant la Cour suprême avant Thanksgiving. pic.twitter.com/NaWZb5pRtU – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 21 septembre 2021

J’ai demandé à tous les avocats hier. Nous portons cette affaire devant la Cour suprême avant Thanksgiving !

C’est peut-être une nouvelle pour la Cour suprême, qui a déjà publié ses calendriers pour les affaires à entendre en octobre et novembre.

Lindell a déjà fait de grandes proclamations, puis les a rattrapées – comme lorsqu’il est revenu sur les affirmations selon lesquelles la Cour suprême annulerait les élections immédiatement après avoir entendu ses « preuves » du Cyber ​​Symposium (qui n’ont également jamais fait surface).

Le symposium lui-même a été un énorme flop, Lindell affirmant avoir été attaqué par un homme avec une orange et insistant sur le fait qu’antifa avait infiltré l’événement sur invitation uniquement, avant d’admettre finalement qu’il n’avait pas les routeurs dont il avait réclamé son Cyber Guy tirerait des données.

Il a indiqué que les allégations de fraude électorale sont une activité lucrative pour lui, déclarant que le fait d’être poursuivi par Dominion Voting Systems pour ses allégations non étayées contre l’entreprise lui a en fait profité financièrement. Sur sa page Telegram, il entremêle ses allégations de fraude électorale et des liens vers des interviews avec des liens et des publicités pour ses produits MyPillow.

Lien source