Mike Lindell s’en prend à ses collègues Trumpers qui ne soutiennent pas ses demandes de réintégration

Les générations futures (s’il y en a) se souviendront de cette période de l’histoire américaine et se demanderont pourquoi Donald Trump a attiré tant de personnages louches et douteux. Chaque personne sur l’orbite de Trump semble se présenter pour un appel de bétail à une audition d’Atlantic City pour le film sur la mafia au budget le plus bas de tous les temps. Les meilleures personnes, a dit seulement la pire personne de tous les temps.

TrumpWorld EST le marais, et peu importe combien de fois vous le draguez, il n’y a pas de fond réel à gratter car ils créent un nouveau creux pour l’humanité au quotidien. Alors que nous approchons du premier anniversaire d’un acte déraisonnable de sédition contre notre gouvernement, les sbires restants de Trump transpirent leurs fesses pour empêcher le public américain de prêter attention au comité spécial de la Chambre du 6 janvier qui les enquête.

[Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .]L’ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, arrive au bureau du FBI à Washington le 15 novembre 2021 à Washington, DC avant une comparution devant le tribunal pour faire face à des accusations après avoir refusé de coopérer à l’enquête sur l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole américain. (Photo de Brendan SMIALOWSKI / .) (Photo de BRENDAN SMIALOWSKI / . via .) JIM WATSON/. via .

Trump est également un aimant pour ceux qui n’ont manifestement jamais reçu les soins de santé mentale dont ils ont désespérément besoin, ce qui est une triste déclaration à la fois pour le système de santé américain et pour la politique américaine. Regardez les gens stupides qui sont entrés au Congrès grâce à la liste D qui a été acceptée avec suffisamment d’expérience pour se présenter aux élections. Je n’ai pas vraiment besoin de vous dire pourquoi les tendances « #LaurenBoebertIsSoDumb » sont régulières, n’est-ce pas ? Ou expliquer pourquoi l’idiotie de Marjorie Taylor Greene n’est pas seulement volontairement obtuse, mais dangereuse ?

Charlie Kirk – abandon scolaire Candace Owens – décrocheur universitaire Madison Cawthorn – abandon scolaire Glenn Beck – décrocheur Mike Lindell – décrocheur universitaire Lauren Boebert- HS décrocheur Kyle Rittenhouse – Abandon du HS Mais bien sûr, allez au CRT, au droit et à la virologie. — Mme Pierre Delecto (@Mrs_Delecto) 22 décembre 2021

Et puis il y a le PDG de MyPillow, Mike « J’ai l’impression que je n’ai pas dormi depuis 18 mois » Lindell, la figurine de cire quelque peu sensible animée par un ancien sort démoniaque spécifiquement pour exalter Donald Trump auprès des masses peu éduquées. Le fait que Lindell n’ait aucun filtre ou aucun contrôle sur ses propres mots a souvent été exploité pour l’or de la comédie, mais il n’y a rien de drôle non plus à propos de quelqu’un qui est allé jusqu’à présent sur une plate-forme publique.

Jordan Klepper rencontre le gars de My Pillow, Mike Lindell. C’est une bonne télé. pic.twitter.com/W58cq2YeHM – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 18 juin 2021

Lindell agit encore plus désespérément maintenant que tout implose sur Trump. Lorsque MAGA hue Dear Leader pour les avoir encouragés à se faire vacciner, il est clair que les trains Trump ne sont pas seulement déraillés, ils se dirigent vers la falaise. Et Mikey MyPillow est Big Mad que personne ne le soutient dans son illusion que Trump sera réintégré.

Mike Lindell a annoncé aujourd’hui qu’il avait un tout nouveau procès à succès avec de nouvelles preuves qui vont faire réintégrer Trump. Lorsque Bannon lui demande quand cela va arriver au tribunal, pour la 50e fois en 2021, il répond « dans deux semaines ». pic.twitter.com/qtppZnY9GR – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 29 décembre 2021

La semaine dernière, Lindell a déclaré que son affaire tant attendue à la Cour suprême contestant les résultats des élections de 2020 serait déposée « probablement, juste entre Noël et New Se référant à ses promesses de réintégration de Trump, Lindell a poursuivi: « Je suis juste optimiste, tout le monde, parce que je Je vais te dire quoi, ça va arriver. Nous avons la vérité de notre côté, Dieu est de notre côté, c’est une bataille du bien et du mal. Mais il a également reconnu que l’affaire « ne va pas être une chose qui va faire échouer les élections ».

De plus, l’audit de l’Arizona allait révéler la vérité pour de vrais, si vous ne pouvez pas faire confiance à Wendy Rogers et Mike Lindell à qui pouvez-vous faire confiance ? pic.twitter.com/hiIR8M0iys – Poker et politique (@PokerPolitics) 25 décembre 2021

Selon Lindell, les gens interrompent ses diffusions en direct sur Facebook avec des commentaires tels que : « Mike, vous continuez à faire des promesses. Je ne vois pas Donald Trump. Lors de son livestream de jeudi, Lindell s’en est pris aux « bots » et aux « trolls » sur sa page Facebook qui « sont de plus en plus agités en attendant la réintégration de Donald Trump en tant que président, alors qu’un flot incessant de délais auto-imposés vantés par l’exécutif de l’oreiller est arrivé et disparu », a rapporté le Daily Beast. « Vous les gars, ce sont des robots et des trolls ! » Lindell a pesté, les qualifiant d’« implacables ».

Voir également



J’imagine souvent Candace Owens, Charlie Kirk, Jack Posobiec, Mike Lindell et Andy Ngo en train de rire du nombre d’idiots qui tombent amoureux de leur BS chaque jour. Ajoutez ensuite QMarge, Cruz, Boebert, etc. C’est comme une compétition entre eux – qui peut vendre le plus gros tas de merde. – ᒪᗩᑎᑕᗴ 🏳️‍🌈 (@LanceUSA70) 30 décembre 2021

Fondamentalement, tout Twitter est juste prêt pour que le cirque quitte la ville à ce stade.

Mike Lindell Sez : « Nous avons la vérité de notre côté, Dieu est de notre côté, c’est une bataille du bien et du mal. » pic.twitter.com/zcwagNW0tM – John Ferguson (@Fearguth) 31 décembre 2021

Les gens qui croient que Mike Lindell sont les mêmes qui se levaient au milieu de la nuit, attrapaient leurs fourches et leurs torches et courraient pour chasser le loup la 364e nuit consécutive. – RaPUNzel🇺🇸 (@RandilynIsIn) 31 décembre 2021

Mike Lindell est un bon exemple pour les enfants qui expliquent pourquoi ils ne devraient jamais consommer de méthamphétamine. – Vaxxed & Boostered EvilBunny Pottymouth 🥶 (@EvilBun00935196) 31 décembre 2021