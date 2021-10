Lors d’une nouvelle apparition sur « The Everyman Podcast », THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Mangini discuté du fait qu’il n’a pas encore été embrassé par un contingent de fans qui se languissent des jours où Mike Portnoy était toujours dans le groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous sommes sous un microscope au point que c’est presque hilarant. Peu importe combien de temps [I’ve been in the band] – il y a un petit groupe de fans qui, quoi qu’il arrive, je ne peux rien faire de bien. Ce qui est bien — les gens sont habitués à ce à quoi ils sont habitués et tout ça. Cela ne me dérange tout simplement pas. Je suis juste, comme, ‘D’accord, c’est ce que c’est.’ Je comprends que. Mais même avec cette foule, tous les premiers commentaires qui arrivent nous claquent et c’est toute cette foule. Pourquoi sont-ils toujours les premiers à commenter ? Si c’est vrai, ils n’attendent que ça et n’attendent que d’être les premiers [to say something]. Ils attendent toujours chacun de nos mouvements même s’ils ne nous aiment plus. Je trouve ça bizarre.

« Tout ce que je sais, c’est une chose – qu’ils sont là, et ils sont là tout le temps », a-t-il poursuivi. « Alors je me demande juste pourquoi jusque-là. Mais peut-être que c’est, encore une fois, un truc de nostalgie où, ‘Hé, je suis un fan de AC DC. Je ne veux vraiment pas qu’ils s’éloignent trop de ‘De retour en noir’. Je ne.’ Chaque groupe a eu quelques albums, une époque ou autre, que certaines personnes aiment. Et quand ça change, c’est inconfortable.

« Voici le truc, l’essentiel à propos de tout ça : je comprends ça. Je l’ai dit dès le premier jour : je ne vais pas être aimé par X pourcentage de personnes. Et je ne m’aimerais pas non plus. [Laughs] Donc quel que soit. »

Mangini rejoint THÉÂTRE DU RÊVE fin 2010 à travers une audition largement médiatisée suite au départ de Portnoy, qui a co-fondé THÉÂTRE DU RÊVE il y a plus de 35 ans. Mangini battre six autres des meilleurs batteurs du monde — Marco Minnemann, Virgile Donati, Prêtre Aquiles, Thomas Lang, Peter Wildoer et Derek Roddy – pour le concert, un processus de trois jours qui a été filmé pour une émission de téléréalité de style documentaire appelée « L’esprit continue ».

Mangini s’est fait un nom dans le monde du hard rock au milieu des années 1990 lorsqu’il a joué avec EXTRÊME, avant de décrocher le concert avec la légende de la guitare Steve Vai en 1996. Près d’une décennie plus tard, Mangini a occupé un poste d’enseignant à temps plein au Berklee College Of Music de renommée mondiale.

THÉÂTRE DU RÊVEle nouvel album de, « Une vue du haut du monde », est attendu le 22 octobre. Les marques LP THÉÂTRE DU RÊVEle deuxième album studio de Musique InsideOut/Sony Musique. L’œuvre a été créée par un collaborateur de longue date de la couverture Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE). « Une vue du haut du monde » a été produit par Petrucci, d’ingénierie et de production supplémentaire par James « Jimmy T » Meslin et mixé/masterisé par Andy Sneap.



