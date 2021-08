Mike McCarthy rattrape le temps perdu avec Dak Prescott

Des prétendants au football Fantasy à un vieil homme et à son coordinateur offensif, The Ringer met en évidence les duos les plus importants, intéressants et, dans certains cas, déroutants de la NFL pour la saison 2021. Aujourd’hui, c’est le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott et l’entraîneur-chef de deuxième année de Dallas, Mike McCarthy.

Mercredi, au camp d’entraînement des Cowboys, le quart-arrière Dak Prescott a effectué des exercices à 7 contre 7 lors du premier entraînement qu’il a effectué aux jambières tout l’été. Prescott avait été limité depuis qu’il s’était retiré d’un entraînement le 28 juillet avec une douleur à l’épaule de lancer, et il a ensuite été diagnostiqué avec une tension au muscle latissimus droit. Cette blessure l’a empêché de jouer dans les matchs de pré-saison et a éliminé sa chance de voir l’action en direct avant le match d’ouverture de la saison des Cowboys contre les Buccaneers le 9 septembre. Ce fut un revers frustrant pour Prescott, qui n’a pas joué de match de compétition depuis un luxation et fracture de la cheville droite ont mis fin à sa saison en octobre dernier. Les caméras Hard Knocks de HBO ont entendu Prescott picoter les restrictions de charge de travail suivies par GPS prescrites par les entraîneurs et les entraîneurs lors d’un entraînement récent.

“Je me suis assis assez l’année dernière”, a déclaré Prescott. « Je ne sais pas pourquoi ils m’ont retiré de leurs représentants. Je vous ferai savoir si j’ai mal ou si quelque chose me tracasse.

Prescott a finalement été médicalement autorisé à augmenter sa charge de travail, même s’il fait face à un calendrier condensé pour se préparer pour la saison. Son entraîneur, Mike McCarthy, a reconnu l’impatience de Prescott.

“C’est un lion en cage”, a déclaré McCarthy mercredi. « C’est un compétiteur.

Si la santé de Prescott est le principal facteur influençant la fortune des Cowboys en 2021, le rapport de McCarthy avec son quart-arrière pourrait être le prochain sur la liste. Leur relation entraîneur-quart-arrière a été ralentie la saison dernière par les restrictions COVID-19, la blessure de Prescott et l’incertitude entourant la situation du contrat de Prescott. Cette saison, cependant, les restrictions sont plus souples. Prescott a également signé une prolongation de contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en mars pour rester à Dallas aux côtés de McCarthy.

McCarthy n’est pas étranger à travailler avec des quarts vedettes. En tant qu’assistant de contrôle qualité offensif à Kansas City, il a entraîné Joe Montana et a été copain de golf avec le successeur du Montana, Rich Gannon. En tant qu’entraîneur des quarts des Packers, il a travaillé avec Brett Favre, qui était aussi son voisin à Green Bay. Plus tard, en tant qu’entraîneur-chef des Packers, il a géré la transition de Favre à Aaron Rodgers, le quart-arrière vedette avec qui la relation de McCarthy a été la plus notable. McCarthy et Rodgers ont remporté un Super Bowl au cours de leur décennie et plus ensemble, mais la relation push-pull de McCarthy avec son quart-arrière a attiré l’attention de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment des Packers. (Rodgers, a déclaré McCarthy, était «un gars aussi éclectique et intelligent que j’ai jamais travaillé avec.»)

Maintenant, McCarthy a Prescott, un autre visage de premier plan, le mieux payé et hautement reconnaissable de la NFL.

“Nous avons cette partie juste, nous avons le quart-arrière”, a déclaré McCarthy la semaine dernière dans une interview avec les médias locaux. “Nous avons la bonne personne, le bon leader et il jouera un rôle important dans cela.”

C’est un luxe que tout entraîneur voudrait, mais c’est aussi une relation qui nécessite une gestion avec tact. McCarthy et Prescott ont eu peu d’occasions de se connaître en raison de la pandémie et de la blessure à la cheville de Prescott. McCarthy doit déjà équilibrer le désir de Prescott de revenir rapidement sur le terrain avec les instructions du personnel médical des Cowboys, et cela implique parfois de dire à Prescott des choses qu’il ne veut pas entendre.

McCarthy reconnaît le zèle de Prescott comme un trait caractéristique de nombreux quarts vedettes qu’il a entraînés.

“C’est ce que nous avons eu avec Montana, c’est ce que nous avons eu avec Rich Gannon, c’est ce que nous avons eu avec Brett Favre”, a déclaré McCarthy. « Ce n’est pas seulement ce qu’ils font le dimanche, mais ce qu’ils font à l’entraînement pendant la semaine. Ils sont tellement compétitifs et ils améliorent l’environnement dans son ensemble. C’est ainsi que vous gagnez régulièrement. Dak est ça pour nous.

Le travail de McCarthy s’étend au-delà de Prescott, certainement. Dallas aura du mal à gagner des matchs sans amélioration en défense, quelle que soit la façon dont le quart-arrière joue. Mais tout le travail de l’intersaison peut être sans objet si Prescott n’est pas en bonne santé et ne joue pas bien. Le mandat de McCarthy à Green Bay a pris fin en partie parce que sa relation avec Rodgers s’était détériorée – bien que lors de la discussion que McCarthy ait récemment déclaré que « les histoires grandissent parfois » – et maintenant son travail consiste à gérer un autre quart-arrière de calibre similaire.

Lors de la moissonneuse-batteuse de dépistage en février 2020, peu de temps après son embauche à Dallas, McCarthy a déclaré qu’il souhaitait travailler en étroite collaboration avec Prescott pour finaliser ce que serait le système offensif des Cowboys. Cela lui permettrait également de passer du temps avec Prescott et d’apprendre à le connaître. Ils n’ont jamais eu cette fois, cependant, parce que la NFL est devenue virtuelle des semaines plus tard. Prescott n’avait pas non plus encore signé son offre de franchise et a raté plusieurs réunions d’intersaison. Lui et McCarthy ont été limités au camp d’entraînement et à un mois de la saison régulière pour travailler ensemble avant la blessure de Prescott.

Prescott avait une relation solide avec l’ancien entraîneur des Cowboys Jason Garrett, qui a lancé la carrière de Prescott en 2016 en le nommant le partant du premier match de pré-saison et en ouvrant la porte à Prescott pour remporter le travail de sauvegarde, puis en restant avec lui en tant que partant après la blessure de Tony Romo. Garrett et Prescott se jetteraient régulièrement ensemble sur le terrain après les entraînements, et lorsque le contrat de Garrett à Dallas n’a pas été renouvelé après la saison 2019, Prescott a donné une conférence de presse en larmes dans laquelle il a déclaré qu’il admirerait toujours Garrett et que “Je respecte et aime tout ce qu’il représente.

Si McCarthy veut construire une relation similaire avec Prescott, il devra rattraper le temps perdu. McCarthy peut également viser une approche plus passive et compter sur la coordonnatrice offensive Kellen Moore pour être la plus proche confidente des entraîneurs de Prescott.

« Je suis très à l’aise avec où [Prescott] et je suis debout », a déclaré McCarthy. «Mais vraiment, franchement, la relation la plus importante est ce joueur qui appelle. Lui et moi avons eu cette conversation 10 fois : je suis plus préoccupé par sa relation avec Kellen que par ma relation avec lui.

Moore était un quart-arrière remplaçant pour les Cowboys de 2015 à 2017 avant de rejoindre le personnel d’entraîneurs en 2018, il a donc une relation de travail de longue date avec Prescott. Mais il y a certaines choses qu’un entraîneur-chef doit gérer lui-même, et certaines d’entre elles se heurteront aux préférences d’un quart-arrière vedette. Moore peut jouer un rôle majeur, mais peu de choses auront plus d’impact sur le rendement au travail de McCarthy que sur la santé et le bonheur de Prescott.

À la mi-août, les Cowboys terminaient leur voyage de camp d’entraînement à Oxnard, en Californie, et Prescott se limitait encore principalement à être un observateur. Après une séance, lui et McCarthy ont eu une longue conversation sur le terrain. McCarthy a déclaré qu’ils parlaient souvent pendant 10 ou 15 minutes à la fin d’une journée de travail, mais cette conversation a duré près d’une heure et demie. McCarthy et Prescott ont peut-être du temps perdu à rattraper, mais McCarthy sait aussi bien que n’importe quel entraîneur l’importance de garder un quart-arrière étoile heureux et engagé. Nouveau travail, mêmes priorités que l’ancien.

