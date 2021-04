Mike Mccready de Pearl Jam lance une Stratocaster édition collector avec le Custom Shop de Fender

Fender Musical Instruments Corporation (FMIC) et le Magasin personnalisé Fender ont annoncé l’édition limitée Mike McCready 1960 Stratocaster dans la première collaboration de l’artiste avec la marque de guitare emblématique. le Temple de la renommée du rock and roll intronisé en partenariat avec l’un des Aileles maîtres constructeurs de renommée mondiale, Vincent Van Trigt, pour démonter son fameux millésime Stratocaster afin de tenir compte de chaque spécification, détail et égratignure emblématique.

Avec 2021 marquant le 30e anniversaire de CONFITURE DE PERLESpremier album de, « Dix », la série limitée de 60 morceaux célèbre l’impact du groupe de rock légendaire. L’édition collector promet CONFITURE DE PERLES fans une réplique presque exacte de la guitare McCready a l’habitude d’impressionner le public depuis des décennies.

« Une fois que j’ai pu m’offrir une guitare de qualité, j’ai tout de suite opté pour le vintage Stratocaster. C’était la guitare de mes rêves à cause de mon amour pour Stevie Ray Vaughan, et au fur et à mesure que mes aspirations musicales se réalisaient, je devais l’avoir » Mike McCready. «C’était la première guitare importante que j’ai achetée, je ne pensais jamais pouvoir en posséder une auparavant. CONFITURE DE PERLES passé. Ma caractéristique préférée est la jouabilité du manche. Il est tellement usé et facile à jouer. Il a le meilleur manche et manche de toutes mes guitares. J’aime aussi la lumière. En fait, j’ai pris le prototype en pensant que c’était l’original à plusieurs reprises, ce qui me montre à quel point un maître constructeur méticuleux et attentionné Vincent Van Trigt et le tout Aile l’équipe a été tout au long de ce processus. «

McCreadyL ‘achat de la guitare vintage originale a été inspiré par son idole, voulant mettre la main sur Vaughan1959 Stratocaster. Son amour pour le mannequin est allé jusqu’à faire commémorer l’année avec un tatouage au poignet. En déconstruisant la guitare, Van Trigt découvert un secret de longue date caché à McCready – sa bien-aimée ’59 Strat a été construit en 1960. Il a été découvert il y a des décennies par CONFITURE DE PERLESluthier de longue date après avoir travaillé sur la guitare et trouvé des tampons dateurs sur le manche. Reconnaître McCreadyla fierté du modèle spécifique, le luthier et CONFITURE DE PERLESLe responsable de l’équipement lui a laissé croire pendant 28 ans qu’il a été construit en 1959, ne révélant que le secret afin de créer le parfait Aile réplique de guitare.

«Ce fut un honneur de déconstruire et recréer Mikemillésime 1960 Stratocaster, » m’a dit Van Trigt. « Il joue un modèle estimé, et l’histoire unique derrière son histoire donne encore plus de caractère à la guitare usée sur la route que nous voulions recréer. »

Complet avec une finition laquée, un manche en érable flammé scié à plat et une touche en palissandre plat avec 21 frettes vintage, la guitare bien-aimée est devenue une pièce maîtresse pour McCreadydes solos emblématiques en tournée et a été utilisé pour enregistrer des classiques CONFITURE DE PERLES hits comme « Fille », « Dans mon arbre », « Rien comme il semble », et « Superblood Wolfmoon ». Les micros à remontage manuel personnalisés Josefina Campos elle-même, condensateur de tonalité « triple bleed » et trémolo synchronisé avec Callaham le bloc de pont permet McCreadyle blues signature et les sons rock classiques de briller à travers, inspirés par ses idoles de la musique comme Jimi Hendrix, Pete Townshend et Keith Richards.

« Mike McCready est une véritable légende du rock n ‘roll, et ce fut un privilège de recréer sa guitare préférée de tous les temps », a déclaré Mike Lewis, Vice-président du développement de produits chez Magasin personnalisé de Fender. « Lors de l’examen du partenariat, nous savions que nous devions obtenir Vincent Van Trigt sur l’affaire. Il a travaillé sur le Vaughan frères 30e anniversaire Strat défini, il était donc le choix naturel de créer une copie exacte de Mikeusé par le temps Strat pour ses fans à collectionner et à apprécier.

« CONFITURE DE PERLES nous a inspirés à Aile, et sans parler des publics du monde entier depuis 30 ans, et nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon d’honorer l’héritage de ce légendaire guitariste de rock. «

le Magasin personnalisé Fender La série limitée d’artistes célèbre les guitares légendaires de musiciens légendaires en construisant des recréations de leurs instruments dans les moindres détails. Sur la base d’un examen attentif des guitares originales, chaque nuance est notée et incorporée dans la construction. La rétro-ingénierie du modèle, le vintage, le bois, le matériel, l’électronique, la finition et les personnalisations du lecteur sont tous essentiels au processus. Plus important encore, les modèles d’usure du joueur sont enregistrés: chaque entaille, égratignure, entaille et bosse est vitale pour l’authenticité du jeu – ils sont cartographiés et documentés avec précision.

