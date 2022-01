Mike Mills en tant que réalisateur de blockbusters ? Ne comptez pas là-dessus.

Mike Mills n’est pas un cinéaste prolifique. Au cours des 16 dernières années, il n’a réalisé (et écrit) que quatre longs métrages scénarisés : « Thumbsucker » (2005) ; « Débutants » (2010) ; « 20th Century Women » de 2016 (qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le scénario original) ; et maintenant « C’mon C’mon », un film sur un journaliste de radio nommé Johnny (Joaquin Phoenix) qui se lie avec son neveu précoce Jesse (Woody Norman) tout en prenant soin de lui.

Mais pris dans son ensemble, ce réalisateur-scénariste charmant et chiffonné avec une barbe de trois jours assis sur un divan dans une chambre d’hôtel de New York est un homme de la Renaissance, ayant réalisé des dizaines de clips et de publicités et conçu des dizaines de pochettes d’albums, généralement pour artistes indépendants. Dont il fait partie : The Mills, basé à Los Angeles, et ses films rappellent les années dorées de la scène indépendante de Gotham d’une manière à la fois nostalgique et comme un appel de clairon frais.

Mills s’est assis pour prendre le thé avec The Envelope pour parler « Allez », tissant l’autobiographie dans son travail et n’ayant aucun intérêt à diriger le prochain blockbuster de super-héros (ce que personne ne demande).

Quelle a été la graine de « C’mon C’mon », votre premier film en cinq ans ?

Juste être avec mon enfant [Hopper, 9], et toutes les choses qu’avoir un enfant vous montre sur le monde. Je l’ai trouvé hallucinogène, follement intime – l’espace de se blottir contre quelqu’un, de se marmonner des choses. Parce qu’alors dans cet espace intime se trouvent les plus grands problèmes sociaux, le pouvoir, l’avenir. J’aime quand les histoires deviennent comme ça. Mon père me l’a appris avec son coming out.

Alors, la relation de Johnny et Jesse est-elle comme vous et Hopper ?

Absolument pas. Je ne suis pas du tout Joaquin, et Woody n’est pas Hopper. Ces deux-là ont trouvé leur propre chemin, et au final, je ne regarde pas seulement Johnny et Jesse, je regarde la relation de Woody et Joaquin, qui était très intime, car nous avons tourné dans l’ordre. Au moment où nous étions à la Nouvelle-Orléans, je n’avais pas besoin de dire à Woody de mettre sa tête sur Joaquin ou de lui tenir la main à travers une scène – ils gravitaient l’un vers l’autre.

Le film parle de beaucoup de choses : écouter et communiquer ; Jesse se promène littéralement avec un microphone et enregistre. Était-ce intentionnel ?

J’aime ça. C’est en grande partie ce qu’est être un adulte avec les enfants – c’est un monde d’être disponible pour ce qui arrive réellement à cette personne d’une manière authentique, sans un tas d’idées préconçues sur le fait que les enfants soient mignons et innocents comme dans un conte de fées terre. J’aimerais faire un tout autre film sur l’enregistrement. Vous ne pouvez pas prendre une photo fixe du son, donc le son est comme le temps, et puis le temps est comme tout.

Ce n’est que votre quatrième film en 16 ans. Comment payez-vous les factures ?

Une bénédiction mitigée sur ma carrière est que je ne le fais pas. Je ne fais jamais de film pour de l’argent, et mes films sont assez bon marché. Je me paierais moins si je pouvais, parce que je veux le mettre dans le film. Donc, les films sont la façon dont je perds de l’argent. Je fais quelques publicités par an, ce qui me jette dans toutes sortes de situations étranges – j’ai eu un coup d’hélicoptère sur la Grande Muraille de Chine. J’ai photographié 500 personnes à Rome courant dans la rue. Vous vous retrouvez dans des situations vraiment étranges, donc votre dextérité est excellente.

Alors, que feriez-vous si quelqu’un – comme pourraient le dire « Les Simpson » – soutenait un camion plein d’argent jusqu’à votre maison et disait : « Faire de nous le prochain film de super-héros à succès » ?

Ce n’est pas intéressant pour moi. Faire des films vous fait sortir de votre vie, et j’aime trop ma vie – j’aime trop être papa. Et soyons honnêtes, personne ne fera jamais ça, et je ne serais pas très doué pour ça.

« Beginners » était basé sur le coming out de votre père, et « 20th Century Women » concernait les femmes de votre vie, comme votre mère. Puisque vos parents sont tous les deux décédés, que pensez-vous qu’ils feraient des films que vous créez ?

C’est marrant comme personne n’a demandé ça. « Debutants » était effrayant à bien des égards – j’étais un mec hétéro privilégié qui gérait l’histoire gay de mystère, de douleur et de bonheur de mon père. Ensuite, ma mère – elle est née en 1925, n’était pas conforme au genre, peut-être une personne trans, une personne qui ne rentrait pas dans la boîte qui lui était fournie à l’époque. Je suis donc au mieux un visiteur. Ma règle est du genre : « Si je les vois au paradis plus tard, je dois les affronter. Je dois juste être capable de les affronter et de leur dire : « J’ai fait ça. »