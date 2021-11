Mike Mills & More de REM rendent hommage à Big Star lors d’un concert à New York

Dans un concert hommage étoilé au groupe de rock profondément influent Grande étoile, Mike Mills de REM, Ira Kaplan de Yo La Tengo, Chris Stamey de dB’s et bien d’autres se sont produits en l’honneur du groupe le dimanche 7 novembre.

Le concert a eu lieu à l’église St. Ann & Holy Trinity à Brooklyn, New York. Mike Mills et les autres artistes se sont associés au batteur original du groupe Jody Stephens pour interpréter certains des plus grands succès de Big Star, notamment « September Gurls », « Back Of A Car » et « In The Street ». Dans le cadre historique de l’église, un nombre limité de fans ont pu assister à la représentation de l’affluent.

Beaucoup de ces artistes ont également collaboré lorsqu’ils ont fait une série de concerts en hommage au légendaire Big Star Amoureux de la troisième/soeur, y compris lors de l’édition 2012 de SXSW au Texas.

Big Star a été acclamé par la critique alors qu’ils étaient actifs du début au milieu des années 1970 et bien qu’ils n’aient jamais tout à fait connu le succès commercial que de nombreux autres groupes de rock de l’époque, ils sont devenus des stars de niveau culte. Ils ont ensuite inspiré d’innombrables musiciens contemporains avec leur son rock alternatif distinctif.

Toujours dans les nouvelles de REM, Craft Recordings a publié le 25e anniversaire du dixième album studio de REM, De nouvelles aventures en Hi-Fi, le 29 octobre.

L’édition de luxe 2-CD/1-Blu-ray remplie de bonus offre une mine de contenu audiovisuel, y compris l’album récemment remasterisé, 13 faces B et des raretés, un film de projection en extérieur de 64 minutes inédit ( montré sur des bâtiments dans cinq villes en 1996 pour promouvoir la sortie originale de l’album), et un EPK de 30 minutes inédit.

De plus, le Blu-ray propose de nouvelles aventures en Hi-Fi avec un son Hi-Res et 5.1 Surround époustouflant, ainsi que cinq clips vidéo restaurés en HD, dont « Bittersweet Me », « Electrolite » et « E-Bow the Letter ». Logée dans un livre à couverture rigide de 52 pages, la collection comprend des photographies d’archives, dont beaucoup n’ont jamais été publiées, ainsi que de nouvelles notes d’accompagnement du journaliste Mark Blackwell et des réflexions des quatre membres originaux du groupe, ainsi que de Patti Smith, Thom Yorke, et le producteur Scott Litt.

