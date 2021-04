Mike Mitchell, guitariste de The Kingsmen’s Louie Louie décède à 77 ans

Mike Mitchell, membre fondateur et guitariste des hitmakers «Louie Louie» des années 1960, The Kingsmen, est décédé le vendredi 15 avril – le 77e anniversaire du musicien.

Le batteur de Kingsmen, Dick Peterson, a confirmé la mort de Mitchell à Rolling Stone dans un communiqué. Aucune cause de décès n’a été fournie à part la confirmation que Mitchell «est décédé pacifiquement».

«Nous sommes profondément attristés par le décès de Mike. Il était l’homme le plus gentil et le plus généreux de la planète », a déclaré Peterson, membre des Kingsmen depuis 1963, dans un communiqué:« Au cours des 57 dernières années, nous avons joué dans des collèges, des foires et des festivals, des salons de voitures anciennes et des spectacles de rock n ‘roll à travers les États-Unis. Mike est irremplaçable et il manquera énormément non seulement à nous, mais aussi aux fans. Mike était un favori pour sa nature comique ainsi que son sens de la musique.

Le guitariste Joe Walsh a déclaré à propos de Mitchell, qui livre le solo de guitare emblématique sur «Louie Louie», dans un communiqué: «Mes sincères condoléances. J’ai appris à jouer de la guitare grâce à Mike Mitchell. Je connais chacun de ses solos, ses erreurs et tout. Nous perdons les bons gars.

Mitchell était le seul membre fondateur restant encore dans les Kingsmen, qui se sont formés à Portland, Oregon en 1959. Quatre ans plus tard, les rockers de garage ont marqué un succès improbable avec leur interprétation libre de la chanson de 1957 de Richard Berry «Louie Louie». La chanson a ensuite passé six semaines non consécutives au numéro deux du Hot 100.

“Une explosion de guitares brutes et de cris à moitié intelligibles enregistrés pour 52 $, la reprise des Kingsmen de la chanson R&B de Richard Berry a frappé Number Two en 1963 – en partie grâce à des paroles prétendument pornographiques qui ont attiré l’attention du FBI”, a écrit Rolling Stone à propos de ” Louie Louie »pour la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps, où il a placé le numéro 55.

«Le groupe de Portland, Oregon, a accidentellement rendu indéchiffrables les paroles décidément non controversées (sur un marin essayant de rentrer à la maison pour voir sa femme) en se rassemblant autour d’un seul microphone. Le single était si indéchiffrable qu’il a été interdit dans l’Indiana et enquêté par le FBI sur ses paroles prétendument obscènes. Le FBI a finalement jugé la chanson «inintelligible à n’importe quelle vitesse». «Quand« Louie Louie »a été interdit dans l’Indiana en 1964 par le gouverneur de l’époque, Walsh, chaque enfant devait en avoir une copie, et le disque a décollé comme une traînée de poudre à travers le pays!

«J'ai toujours pensé que la controverse était le battage médiatique des maisons de disques», a déclaré à Rolling Stone le chanteur des Kingsmen, Jack Ely, décédé en 2015.

«Louie Louie» est considérée comme l’une des chansons les plus influentes du rock. Un incontournable des groupes de garage, il a été enregistré par de grands noms tels que The Beach Boys, Jan et Dean, les Troggs, les Sonics, les Beatles, Mothers of Invention, Motörhead, Black Flag et Iggy Pop.

Alors que les membres fondateurs de The Kingsmen se sépareraient en 1963 – Ely (qui forma un autre The Kingsmen, menant à une bataille juridique sur le nom du groupe) et le bassiste Bob Nordby quittèrent tous les deux avant que «Louie Louie» ne devienne un hit – Mitchell resterait le groupe. guitariste depuis 62 ans.

Avec des alignements variés de Kingsmen, Mike Mitchell a enregistré six albums entre 1963 et 1966, et bien que le groupe soit souvent considéré comme des «merveilles à un coup» en raison du succès de «Louie Louie», ils ont en fait sorti une série de singles à succès au début de la moitié. des années 60, y compris des reprises de «Little Latin Lupe Lu», «Money (That’s What I Want)» et le hit de nouveauté «Jolly Green Giant».