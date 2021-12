Mike Muir explique l’absence de Dave Lombardo dans les émissions récentes de Suicidal Tendencies

Dans une nouvelle interview avec AMFM Magazine, TENDANCES SUICIDAIRES leader Mike Muir discuté de la programmation actuelle du groupe, qui comprend Tye Trujillo, le fils de 17 ans de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo, et batteur Brandon Pertzborn, qui a joué avec DRAPEAU NOIR, Doyle (à partir de INSUFFISANCES), HO99O9, Corey Taylor, MARILYN MANSON et BIZKIT BOITE, entre autres. Ils remplacent Roberto « Ra » Diaz et Dave Lombardo, respectivement. Parler de Diaz et Lombardel’absence de TENDANCES SUICIDAIRES‘ émissions récentes, Muir dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand COVID est arrivé, alors tout s’est annulé. Et un par un, quand c’était à l’origine [happening] en mars, les gens ont commencé à réserver des émissions pour l’automne 2020 – comme si elles allaient se produire. puis l’été [came] puis [fall], et j’allais dire ‘Tu sais quoi ? je ne vois aucune raison de réserver [when] vous ne savez pas ce qui se passe’ et tout ça. Et donc quand nous avons fait ces spectacles et les festivals [earlier this year], notre bassiste jouait avec KORN et notre batteur joue avec le INSUFFISANCES et il faisait quelque chose avec M. BAGUE, mais cela a été annulé. Nous avons donc eu une situation où nous avions ces spectacles et nous allions simplement faire entrer et sortir tout le monde, et nous avons donc décidé d’avoir des gens qui pourraient faire tous les spectacles. Nous avons donc eu Tye Trujillo, lequel est Robert Trujillo à partir de METALLIQUE – il jouait avec SUICIDAIRE — son fils joue avec nous. Donc c’est cool aussi, parce qu’il a une perspective différente, jouant des chansons que son père a faites. Et il a ses favoris, alors il dit ‘Hé, pouvons-nous jouer « Voyage dans le cerveau »?’ J’ai dit : ‘Ouais, peu importe.’ Puis Brandon, qui joue de la batterie, il nous a remplacé quand Dave jouait avec le INSUFFISANCES il y a quelques années, puis il a obtenu le MARILYN MANSON concert juste avant que certaines choses ne se produisent. Puis il a obtenu le BIZKIT BOITE concert, puis ils ont annulé leur tournée. C’est donc un bon ami et un batteur incroyable. Ils ont un point de vue différent : « Hé, pouvons-nous jouer ceci et cela ? » C’est agréable d’avoir cette excitation de la jeunesse et tout ça. »

Quand le plus jeune Trujillo joué pour la première fois avec Muir et ses camarades il y a deux ans, TENDANCES SUICIDAIRES a félicité le musicien d’avoir « montré à quel point il était déjà un dur à cuire à la basse. Son enthousiasme de jeunesse était contagieux, ses compétences en basse indéniables », a écrit le groupe sur les réseaux sociaux.

De retour en 2019, Lombarde Raconté Tambouriner! magazine qu’il s’agissait d’une « évidence » lorsque Muir lui a demandé de rejoindre TENDANCES SUICIDAIRES, qui — comme Lombardel’ancien groupe de TUEUR — a été formé à Los Angeles en 1981. « J’ai connu Mike pendant de nombreuses années. Je suis fan et j’adore la musique », Lombarde expliqué. « De plus, c’était une excellente occasion pour moi de m’aventurer dans la scène du crossover ; de mettre en œuvre des grooves funk, d’avoir plus de swing dans mon jeu. Je suis capable de m’essayer à différents styles, ce qui est bénéfique pour tout batteur. »

TENDANCES SUICIDAIRES‘ dernier album, « ENCORE Cyco Punk après toutes ces années », est sorti en septembre 2018. Le LP était un réenregistrement et une réimagination d’un Cyco Miko (Mike Muir) album solo enregistré en 1995, « J’ai perdu mon cerveau ! (Encore une fois) ».

Robert Trujillo a d’abord été invité à rejoindre TENDANCES SUICIDAIRES pour une tournée européenne en 1989 en soutien aux thrashers de la côte est ANTHRAX. Alors qu’avec TENDANCES SUICIDAIRES, Robert est apparu sur certains des albums les plus réussis du groupe : « Lumière, caméra, action » (1990), « L’art de la rébellion » (1992) et « Toujours Cyco après toutes ces années » (1993). Pendant Trujilloannées avec SUICIDAIRE, Muir entendu certains de Robertdémos maison de et ils ont collaboré sur un son plus funkie et plus progressif sous le nom RAINURES INFECTIEUSES. Ils ont produit un certain nombre d’albums tels que « La peste qui fait bouger votre butin… » (1991), « Arche de Sarsippe » (1993) et « Groove Famille Cyco » (1994).



