Mike Mushok de Staind: Comment je me suis éloigné de jouer des solos de guitare dans chaque chanson

TACHÉ guitariste Mike Mushok a récemment été interviewé par Darren Paltrowitz, hôte du “Paltrocast avec Darren Paltrowitz”. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

On lui a demandé s’il devait «cacher» l’influence des guitaristes comme Eddie Van Halen de TACHÉla musique des premiers stades du groupe, Mike dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, je ne pense pas. C’est drôle – quand nous sommes retournés faire … Nous juste ce truc de pay-per-view de «Briser le cycle», le 20e anniversaire, que nous avons joué le week-end dernier. Et tout le monde demandait: “Avez-vous des images de l’époque?” Et ça m’a fait fouiller profondément dans des placards dans lesquels je n’avais pas été depuis un moment pour trouver de vieilles cassettes VHS d’autrefois TACHÉ truc. Et je suis sorti avec quelques-uns des tout premiers concerts que nous avons fait avec certaines des couvertures. J’avais l’habitude de jouer en solo pendant toute la chanson. Mais je me suis en quelque sorte éloigné de ça. La musique à l’époque, j’en avais un peu marre – je ne voulais plus la faire – donc je n’ai pas mis de solos dans nos chansons. Je voulais juste vraiment me concentrer sur la musique, la chanson et à quel point Aaronde [Lewis, STAIND frontman] la voix était. Donc je ne pense pas que je l’ai caché. Je pense que c’était juste plus une évolution pour moi, une progression pour moi de là où je voulais aller et comment je voulais que la musique soit. Je n’ai donc pas vraiment ressenti le besoin de montrer cette partie de ce que je fais. Je voulais vraiment avoir de super chansons que les gens voulaient écouter. “

Il y a deux mois, Lewis Raconté SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il “aimerait certainement” avoir le nouveau TACHÉ album “enregistré et réalisé d’ici la fin de cette année, à paraître l’année prochaine. Tous nos plans qui étaient en quelque sorte à moitié sur les livres et sur la table, tout avait juste un an enlevé. [due to the pandemic]», a-t-il dit.« Nous allions sortir un disque en 2020 ou certainement en 2021, et il y avait un calendrier qui était sur la table qui, comme tout le reste, a été brûlé au sol dès que [the lockdown] a débuté.”

TACHÉ a sorti sept albums depuis 1995, le dernier étant l’effort éponyme de 2011. Le groupe a eu un certain nombre de chansons à succès au cours de ses deux premières décennies, y compris le Top 10 Smash “Cela fait longtemps” de l’album n ° 1 “Briser le cycle”. LPs de suivi “14 nuances de gris” et “Chapitre V” a également dépassé le Panneau d’affichage graphique.

TACHÉ a sorti son premier album en neuf ans, “En direct: ça fait longtemps”, le 7 mai via Yap’em/Enregistrements d’alchimie. le “En direct: ça fait longtemps” l’album était accompagné de “Le retour de Staind”, une série mondiale de streaming en deux parties en partenariat avec Danny Wimmer présente. La série lancée avec TACHÉde “En direct: ça fait longtemps (de Foxwoods)” concert, diffusé dans le monde entier le 1er mai. “En direct: ça fait longtemps” L’album et le concert ont été enregistrés lors du spectacle de retour du groupe au Foxwoods Resort Casino à Mashantucket, Connecticut en octobre 2019. Le concert inédit a célébré la réunion du groupe après une interruption de cinq ans. TACHÉ a également interprété son album emblématique multi-platine 2001 “Briser le cycle” dans son intégralité pour un événement en streaming le 8 mai, exactement 20 ans après la sortie de l’album. Le “20e anniversaire de Break The Cycle, interprété dans son intégralité” a eu lieu au Mill 1 à Open Square à Holyoke, Massachusetts, ramenant le groupe à ses racines de la messe occidentale.

TACHÉ a joué son premier spectacle live complet en cinq ans en septembre 2019 au Plus fort que la vie festival de musique à Louisville, Kentucky.

Le groupe devait soutenir PERTURBÉ au “La tournée du 20e anniversaire de la maladie” partout en Amérique du Nord l’été dernier. Le trek de l’amphithéâtre a depuis été annulé en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

TACHÉ soutiendra KORN lors d’une tournée estivale aux États-Unis. Produit par Nation vivante, la sortie dans 28 villes d’un océan à l’autre débutera le 5 août à West Palm Beach, en Floride, et fera des escales à Long Island, Detroit, Irvine, Phoenix, Austin et plus encore, avant de se terminer par une performance au Dos Equis de Dallas Pavilion le 21 septembre. De plus, les deux groupes se produiront à Louisville, Kentucky. Plus fort que la vie festival le 23 septembre.



