Mike Nichols: A Life: Un génie qui n’était pas un con

Mike Nichols, le réalisateur derrière un large éventail de productions scéniques et de films, de The Graduate à Working Girl en passant par HBO’s Angels in America, a toujours été un cinéaste que je respectais plus que j’aimais. Les films qu’il a fait que j’ai adorés, j’ai vraiment adoré; le reste de son travail me laissait principalement hocher la tête et dire: «C’était plutôt bien!» avant de l’oublier dans quelques jours.

Mais une nouvelle biographie de Nichols – Mike Nichols: A Life, de Mark Harris – m’a donné une nouvelle appréciation pour le réalisateur, ce qui m’a permis de voir beaucoup plus facilement les prodigieux talents de Nichols pour peaufiner une histoire jusqu’à ses éléments fondamentaux et réaliser des performances fantastiques. de presque tous les acteurs avec lesquels il a travaillé.

Le livre m’a également aidé à voir comment Nichols utilisait rarement son appareil photo de manière flashy, tout en étant très intelligent sur la façon dont il plaçait et déplaçait son appareil photo pour raconter une histoire. Working Girl, par exemple, s’ouvre et se ferme avec des coups d’hélicoptère qui soulignent comment son héros Tess a gravi les échelons socio-économiques, même si les deux plans soulignent également qu’elle n’est qu’un autre rouage dans la roue du capitalisme, quelle que soit sa richesse.

Mais là où le livre de Harris chante vraiment, c’est en révélant une sorte de personnage hollywoodien différent de ceux que nous avons l’habitude de voir lionisés. Trop souvent, les livres sur les grands réalisateurs se concentrent sur ce qui en a fait des connards irascibles, piétinant constamment tous ceux qui se sont mis sur leur chemin au nom de faire du «grand art». Ce récit de la façon dont les bons films sont faits est si profondément enraciné dans notre culture qu’il a été incroyablement difficile à déplacer, même à une époque où nous sommes plus prédisposés à examiner la toxicité inhérente à cette méthode de réalisation de films.

Et oui: des gens horribles ont fait des films formidables, tout comme des gens horribles ont écrit de bons livres ou fait de la bonne musique ou [insert art form of choice]. Mais Mike Nichols: A Life s’intéresse avant tout à Nichols en tant que collaborateur. Cela ne veut pas dire qu’il n’a jamais foiré ou mal traité les gens. Il pouvait être difficile et exigeant et même cruel. Mais il réalisait aussi invariablement quand il était allé trop loin et avait compensé cela, et il n’avait pas pris l’habitude d’être inutilement exigeant ou méchant.

Peut-être à cause de cette qualité, Nichols a attiré un groupe fidèle de collaborateurs qui le suivraient à fond, s’inscrivant pour travailler avec lui encore et encore et encore parce qu’il les traitait comme des voix égales dans le processus de réalisation de films. Le livre de Harris retrace le talent de Nichols pour la collaboration jusqu’à son tout premier travail, quand lui et Elaine May ont construit un partenariat comique au sommet d’une série de croquis au début des années 1960, où ils ont improvisé autour d’une série d’idées fondamentales, tirant parti d’une connexion créative entre eux qui pourrait ressemblent presque à un lien psychique. (Découvrez certains de leurs travaux ici.) Leur comédie a pris d’assaut le pays pendant une poignée d’années, jusqu’à ce qu’ils dissolvent leur partenariat, à la fois pour essayer d’autres choses et parce que Nichols et May avaient des idées très différentes sur la façon dont ils devraient avancer. comme une équipe. (Cela prendrait un certain temps, mais Nichols et May ont rétabli leur amitié et travailleraient ensemble plusieurs fois au cours de sa vie.)

L’étrange frisson qui s’est développé entre Nichols et May – l’amitié la plus proche qu’ils auraient jamais eue, l’un des partenariats créatifs les plus importants qu’ils auraient jamais eu, et quelque chose qui ressemble beaucoup à une romance sans jamais en devenir une – a fini par se développer également entre Nichols et un nombre d’autres collaborateurs. Qu’il s’agisse du scénariste Buck Henry ou de l’actrice Meryl Streep, Nichols nouera de solides relations de travail avec des dizaines de personnes au cours de sa carrière de plus de 50 ans.

Cet amour de la collaboration finit par être le thème central du livre de Harris. L’auteur retrace également la manière dont la propre expérience de Nichols en tant qu’interprète, en tant que metteur en scène et en tant que réalisateur de cinéma et de télévision s’est informée mutuellement. Alors que Nichols était parfaitement conscient des défauts qui l’empêchaient de devenir un grand acteur, cette conscience de soi l’aidait à savoir exactement comment communiquer avec les acteurs qui luttaient pour faire chanter une scène lorsqu’il a commencé à diriger des pièces de théâtre au milieu des années 1960. Et puis son habileté à faire ressortir le meilleur des acteurs sur scène s’est traduite par une habileté à faire ressortir le meilleur du film.

De plus en plus, Nichols recherchait des personnes talentueuses aux compétences complémentaires, de sorte que même en tant que réalisateur néophyte, ses films étaient magnifiques, grâce à des artisans expérimentés dans les coulisses. Il revenait souvent aux mêmes personnes encore et encore. À chaque étape de sa carrière, Nichols a bâti une famille créative pour s’entourer, une famille qui l’a aidé à traverser ses patches créatifs les plus difficiles.

Et il y a eu des moments difficiles. Certaines des meilleures parties du livre de Harris se plongent dans les luttes de Nichols contre la toxicomanie, la dépression et les problèmes d’argent. En particulier, la représentation par Harris des spirales de Nichols au cours des années 1970 et 1980 offre une vision empathique de la façon dont les problèmes de santé mentale peuvent provoquer de graves luttes, même pour les riches et les célèbres. Et la représentation par Harris de l’enfance de Nichols, dans laquelle il a échappé de peu à l’Allemagne nazie, sous-tend tout ce qui suit.

Pour un livre de près de 600 pages (avant les notes de fin), Mike Nichols: A Life est une lecture lumineuse et légère, pleine d’anecdotes intéressantes et de grandes observations sur le processus créatif de Nichols et ses nombreuses, nombreuses collaborations avec des personnes tout aussi talentueuses. Surtout, il capture un iconoclaste qui était néanmoins très doué pour travailler au sein du système showbiz.

Nichols a souvent dit qu’il avait l’impression de vivre du «temps emprunté», grâce à sa migration de dernière seconde aux États-Unis à l’âge de 7 ans. Mais contrairement à beaucoup de gens vivant à la suite d’un tel traumatisme, Nichols semblait déterminé à bâtir des communautés artistiques où d’autres personnes pourraient aussi s’épanouir. Au lieu de répandre la douleur, il a essayé de l’atténuer. Cela ne le rend pas unique parmi les réalisateurs américains, mais cela en fait une figure qui mérite d’être étudiée, ne serait-ce que par contraste avec le récit dominant de ce qui fait un grand artiste.

Mike Nichols: A Life est disponible chez les libraires du monde entier. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.