Mike Novogratz a de grands projets Bitcoin malgré une récente série de pertes ⋆ Crypto new media

Malgré une série de lourdes pertes financières, Mike Novogratz – le chef de Galaxy Digital Holdings Ltd – reste positif à propos du bitcoin et de l’espace croissant de la finance numérique.

Dans une récente interview, Novogratz a révélé que sa société avait déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur le bitcoin, qui a sans doute fait l’objet de l’affection de nombreuses sociétés de cryptographie au cours de la quatre dernières années. Bien qu’aucune entreprise n’ait jamais été près d’obtenir le feu vert, cela ne les empêche pas de jeter leur chapeau sur le ring.

Dans la même conversation, Novogratz a également révélé que son entreprise avait subi des pertes de plus de 175 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de 2021. Pour être juste, ce fut une période difficile pour toutes les entreprises liées à la monnaie numérique étant donné que le bitcoin a initialement commencé le trimestre le une note élevée pour s’effondrer quelques semaines plus tard.

La monnaie numérique numéro un au monde par capitalisation boursière a atteint un nouveau sommet d’environ 64 000 $ par unité à la mi-avril, atteignant ainsi son plus haut niveau à ce jour. Cependant, début mai, la devise s’est détériorée et a plongé dans la fourchette moyenne des 40 000 $, perdant environ 20 000 $ en valeur en quelques semaines seulement. À partir de là, la devise est tombée dans la fourchette haute de 30 000 $, puis est brièvement tombée en dessous de 30 000 $.

De nombreuses personnes pensaient que c’était la fin ; que le bitcoin avait atteint son point de rupture et que la devise était susceptible de disparaître sans laisser de trace, bien que la devise se soit quelque peu redressée et se négocie à nouveau pour environ 45 000 $ l’unité. Dans un communiqué, Galaxy Digital a été clair concernant ses pertes au deuxième trimestre, affirmant :

En comparaison, le même espace en 2020 a vu Galaxy Digital gagner plus de 35 millions de dollars. Les actions de Galaxy Digital ont chuté de plus de 12% à la suite des nouvelles négatives. Cependant, Novogratz refuse de se laisser abattre par cette petite erreur. Assez confiant, il déclara :

Écoutez, nous avons perdu de l’argent au dernier trimestre. Nous avons perdu environ dix pour cent, un peu plus de dix pour cent de nos capitaux propres. C’est à ce moment-là que le bitcoin a baissé de 41%. Cela ne me dérange pas. Depuis le début de l’année, les investissements en capital-risque dans les sociétés de crypto et de blockchain s’élèvent à 9 milliards de dollars, dont près de 6 milliards de dollars investis au deuxième trimestre seulement. A titre de comparaison, la moyenne 2020 est plus proche d’un milliard d’investissements par trimestre.