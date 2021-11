Mike Novogratz assure que Powell à la tête de la FED pourrait ralentir la croissance de l’espace crypto

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon Novogratz, Powell restant à la tête de la Fed, il pourrait se sentir beaucoup plus motivé pour faire pression en faveur de mesures qui pourraient avoir un effet moins positif sur le secteur de la cryptographie, ceci sans craindre de perdre sa position.

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital et investisseur milliardaire sur les marchés boursiers, a qualifié de très mauvaise décision du président américain Joe Biden de laisser Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale (FED), depuis les mesures qu’il a adoptées en Ces derniers mois ont été préjudiciables à l’écosystème financier en général et pourraient l’être encore plus.

« Ce n’était pas une bonne idée de laisser Powell à la Fed », déclare Novogratz

C’est ce qu’a déclaré Novogratz lors d’une interview menée par CNBC cette semaine, où Novogratz a indiqué que les opinions émises à l’époque étaient exprimées en tant qu’investisseur sur les marchés en général et qu’il était normal que les gens s’attendent à une baisse comme celle observée dans le prix des principaux marchés de continuer dans la même direction en matière économique.

À cet égard, Novogratz a commenté :

« Nous avons une inflation qui augmente… d’une manière assez mauvaise aux États-Unis. Donc, nous pouvons le voir, la Fed devra aller un peu plus vite… Cela devrait ralentir tous les actifs. Cela ralentirait le NASDAQ. Cela ralentirait le taux de croissance des crypto-monnaies si nous devions commencer à augmenter les taux beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons. »

Les inquiétudes de Novogratz concernant la direction de Powell sont ancrées dans le fait qu’avec la réélection de ce dernier, une position beaucoup plus agressive dans sa politique viendra très probablement sans qu’il soit nécessaire de mesurer ses actions, car cela ne comporterait pas le risque de perdre sa position. Par ailleurs, l’investisseur estime également que le président de la FED soutient effectivement une politique monétaire plus expansionniste.

L’écosystème crypto continue de croître

D’un autre côté, Novogratz pense que l’écosystème crypto continue de croître, donc l’avenir lointain semble prometteur pour les crypto-monnaies bien qu’il n’y ait aucune certitude de ce qui peut arriver à court terme.

A ce titre, elle considère que de plus en plus d’investisseurs institutionnels entrent sur le marché des crypto-monnaies, ce qui a un impact très favorable au sein de ladite industrie :

« Le nombre d’institutions que Galaxy voit s’installer dans cet espace est stupéfiant. J’étais au téléphone avec l’un des plus grands fonds souverains au monde aujourd’hui, et ils ont pris la décision de commencer à investir de l’argent dans les crypto-monnaies. J’ai eu les mêmes conversations avec les grands fonds de pension aux États-Unis ».

Il a également prévu que l’écosystème NFT pourrait bientôt voir la fièvre qui a émergé tout au long de cette année s’éteindre, il a donc recommandé aux investisseurs de sécuriser leurs bénéfices et de choisir d’investir dans BTC ou ETH avant qu’il ne soit trop tard.

