Mike Novogratz de Galaxy ne l’a pas avec la calomnie Bitcoin de la sénatrice Elizabeth Warren ZyCrypto ⋆ Crypto new media

La sénatrice américaine Elizabeth Warren est confrontée à une vive réaction de la part des partisans de Bitcoin à la suite de ses commentaires importuns sur les crypto-monnaies lors de la réunion du comité de mardi avec les responsables de la cryptographie surnommée “Crypto-monnaies : à quoi servent-elles”.

C’est après qu’elle a dilué les crypto-monnaies en les qualifiant de refuges pour des groupes obscurs et sans visage de super codeurs et de mineurs qui ne feraient que créer une crise financière et économique s’ils n’étaient pas plafonnés à l’œuf.

En répondant à ses avertissements mercredi, le PDG mécontent de Galaxy, Michael Novogratz, n’a pas tenu compte des commentaires de Warren car il a souligné que sa génération de «baby-boomers» n’avait pas réussi à résoudre les problèmes financiers dans le passé.

« C’est décevant, Elizabeth a 72 ans. Je n’ai rencontré personne ou très peu de personnes de plus de 70 ans qui comprennent cela… c’est une baby-boomer, nous avons eu trois présidents Bush, Clinton Trump, tous des baby-boomers qui ont dirigé ce pays pendant un longue durée. Notre pays a des déficits que nous ne pouvions pas imaginer. Il a dit.

Il a expliqué que la raison pour laquelle les déclarations de Warren mardi étaient erronées était qu’elle faisait partie de l’ancien système financier qui fait face à la concurrence féroce des crypto-monnaies, inventées par la génération Z.

“La révolution crypto est venue de la génération Z et de la génération Y en réponse à des gens comme Elizabeth Warren”, a-t-il ajouté.

Il a en outre exprimé sa déception face au législateur la qualifiant de «super stupide» et de «béat» pour ne pas avoir fait de travail et n’avoir pas été progressiste. Il a déclaré que l’espace crypto allait permettre à davantage de personnes et d’entités paralysées qui étaient habituées à gagner de l’argent sur le dos d’autres personnes, soulignant en particulier la croissance de NFT et D5 qui permet aux artistes de profiter directement de leur travail acharné.

Dan Held, responsable de la croissance chez Kraken, a également semblé en désaccord avec le sénateur américain plaidant pour le travail de figures obscures qui ont permis de faire des crypto-monnaies une solution de travail aux systèmes financiers défectueux.

En défense, Warren a clarifié son problème avec la crypto sur CNBC en déclarant qu’elle n’avait aucun problème avec le fait que les gens aient la liberté d’investir. Elle a déclaré que la question ne concerne pas seulement la réglementation, mais comment l’ensemble du système cryptographique est « visé ». Elle a en particulier un problème avec les gros joueurs qui profitent de l’absence de règles pour commettre des vices financiers et aimerait qu’ils soient traités avant que beaucoup de gens ne soient anéantis.

« Je ne veux tout simplement pas d’un système où les gros, où les gars de l’ombre, où les gars que vous ne voyez jamais vraiment peuvent sortir et faire du pompage et du largage peuvent escroquer les gens, peuvent prendre beaucoup d’argent à des gens et disparaître. » elle a dit.