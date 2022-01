Mike Novogratz dit que BTC pourrait atteindre 38 000 $ ou 40 000 $

Le fondateur de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a ajusté sa prédiction de Bitcoin (BTC / USD) à court terme, affirmant que le principal crypto pourrait atteindre 38 000,00 $ (28 065,85 livres) ou 40 000,00 $ (29 542,20 livres).

Le taureau BTC a partagé ses sentiments lors d’une interview le 6 janvier, ajoutant que les grandes institutions sont en train d’ouvrir leurs positions en BTC et que les niveaux ci-dessus sont attractifs.

Dans l’interview, Novogratz a déclaré que le graphique BTC montre une probabilité de toucher le fond à 38 000 $ (28 065,85 livres) ou 40 000 $ (29 542,20 livres).

Il a ajouté que,

Nous avons eu cette philosophie selon laquelle la Fed maintiendra les taux bas pour toujours et même maintenant, elle va augmenter les taux à 2% pendant deux ans progressivement et continuer à acheter des bons du Trésor pendant un certain temps. Donc, nous sommes dans cette bulle de liquidité.