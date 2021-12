Mike Novogratz dit qu’Ethereum surpasse Bitcoin en raison d’un cas d’utilisation élevé

En 2020 et 2021, Ethereum (ETH / USD) a surperformé Bitcoin (BTC / USD). Le plus grand altcoin a subi des pertes minimes lors de la récente baisse par rapport au Bitcoin, ce qui a conduit la paire de trading ETH / BTC à atteindre des sommets historiques.

Mike Novogratz, le PDG de Galaxy Digital, a souligné qu’Ether surclasse Bitcoin car il a plus de cas d’utilisation qu’une simple couverture contre l’inflation. Novogratz a déclaré qu’Ethereum est actuellement un investissement plus attrayant que Bitcoin.

Ethereum surpasse Bitcoin

Novogratz a noté qu’à l’heure actuelle, le principal cas d’utilisation de Bitcoin était une couverture contre l’inflation. Il a noté que le plus grand concurrent de Bitcoin, Ethereum, avait plus de cas d’utilisation, comme un pari technologique.

Au fil des ans, on s’est demandé si Ethereum pourrait un jour devenir la plus grande crypto-monnaie en dépassant la capitalisation boursière de Bitcoin. Bien qu’Ethereum n’ait jamais constitué une menace importante pour Bitcoin, les tendances récentes du marché montrent que cela pourrait bientôt changer.

Les revenus annuels de Bitcoin sont actuellement d’environ 70 %, tandis que les revenus annuels d’Ethereum sont d’environ 500 %.

Dans une récente interview avec CNBC, Novogratz a déclaré qu’il considérait Ethereum comme un acteur plus performant que Bitcoin. Il a estimé que les cas d’utilisation des Bitcoins étaient limités, étant donné que la monnaie était principalement utilisée comme couverture contre l’inflation.

La blockchain Ethereum est l’une des plus utilisées sur le marché car elle prend en charge les contrats intelligents. Il permet la création de dApps et est devenu l’un des plus grands réseaux utilisés pour créer des finances décentralisées (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

« C’est pourquoi vous voyez qu’Ethereum surpasse vraiment Bitcoin. Les gens voient Ethereum comme un pari technologique et Bitcoin comme une dégradation du pari de la monnaie fiduciaire », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, Novogratz avait exprimé divers sentiments déclarant que Bitcoin serait l’or numérique du futur. Cependant, il a noté qu’Ethereum pourrait surpasser Bitcoin car il a un cas d’utilisation « très différent ».

Cependant, Novogratz a déclaré que le prix du Bitcoin ne pouvait pas tomber en dessous de 40 000 $ malgré la récente tendance à la baisse. Il a noté qu’une telle baisse ne pouvait pas se produire en raison de l’afflux d’investisseurs institutionnels et de pays qui avaient investi dans l’actif.

Il a noté qu’un cycle haussier se formera à nouveau, étant donné que le marché des actifs numériques est en plein essor. Il a exhorté les investisseurs à s’attendre à un « quatrième trimestre monstre car nous avons une forte inflation et une forte croissance ».

D’autres personnes soutiennent également la croissance d’Ethereum

Novogratz n’est pas le seul acteur majeur du secteur des crypto-monnaies à avoir soutenu l’idée qu’Ethereum pourrait surpasser Bitcoin à l’avenir. En juillet, Goldman Sachs a publié un rapport indiquant que la blockchain Ethereum avait un potentiel élevé d’utilisation réelle.

Les experts bancaires de Wall Street ont souligné que Bitcoin avait l’avantage d’être le premier sur le marché, mais Ethereum avait l’application de contrat intelligent la plus populaire. L’institution a déclaré que le manque de cas d’utilisation pourrait entraîner un retard de Bitcoin par rapport à Ethereum. L’investisseur milliardaire Mark Cuban a également salué les gains réalisés par Ethereum. Il a conseillé aux nouveaux investisseurs d’acheter la crypto-monnaie car elle a le plus de potentiel.

