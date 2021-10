Mike Novogratz laisse entendre que XRP ne peut pas être cassé

Cela fait près d’un an que la SEC américaine a pris des mesures contre Ripple et ses dirigeants, intentant une action en justice et accusant la société de vendre des titres non enregistrés tout en les présentant comme une monnaie de service. Immédiatement après le procès, Ripple a commencé à perdre rapidement des partenaires, tandis que XRP / USD a été radié de diverses bourses.

Le prix de la pièce a également connu une baisse significative, juste après avoir commencé à participer à un rallye qui avait déjà poussé Bitcoin (BTC / USD) au-delà de son précédent ATH de 20 000 $ à l’époque. Cependant, alors que cette baisse de prix initiale a eu lieu immédiatement après que la SEC a fait son entrée, la pièce s’est redressée assez rapidement.

Plus que cela, il a réussi à presque tripler de valeur au cours de 2021, comme l’a noté le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dans un récent tweet.

La valeur de $ XRP a en fait presque triplé depuis les actions de la SEC. Il n’a pas chuté. C’est un témoignage du fait qu’une fois que les communautés sont formées avec un intérêt commun, elles sont sacrément résilientes. https://t.co/0IPcd8wyuN – Mike Novogratz (@novogratz) 17 octobre 2021

La communauté XRP a rendu la pièce extrêmement résistante

Novogratz a déclaré avoir noté que le XRP n’avait pas chuté, même si la SEC travaille activement contre sa société mère, ce qu’il considère comme « un témoignage du fait qu’une fois que les communautés sont formées avec un intérêt partagé, elles sont très résistantes ».

Sa déclaration est venue en réponse à un autre tweet publié par Charles Gasparino de FOX Business Network et partagé par John E Deaton, fondateur de Crypto-Law.us. Le tweet original contenait une capture d’écran d’un article de presse intitulé « ‘ Mordu par la SEC « , qui raconte une réunion entre l’ancien président de la SEC Jay Clayton et l’actuel président de la SEC Gary Gensler.

Cependant, cette réunion particulière a eu lieu en 2018, et l’article spécule qu’elle a peut-être « préparé le terrain pour le mauvais cours de la réglementation cryptographique que nous voyons aujourd’hui ».

Quant à Ripple et XRP, la pièce a vraiment prospéré plus tôt cette année, atteignant presque 2 $ à un moment donné, tandis que Ripple a trouvé un soutien à l’étranger, dans les pays européens et en Asie de l’Est.

