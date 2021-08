Mike Oldfield atteint de nouveaux sommets avec «Hergest Ridge»

Mike Oldfield probablement jamais prévu de suivre un premier album à succès massif. Mais c’est la situation dans laquelle il s’est retrouvé après que Tubular Bells soit devenu une sensation. Plutôt que d’essayer de reproduire le son de cet album, cependant, Oldfield est allé dans une autre direction… Et en quelque sorte est sorti de l’autre côté avec encore un autre blockbuster. En effet, dans le NME du 24 août 1974, quatre jours avant la sortie du LP, le rédacteur en chef adjoint du journal annonçait dans un titre : « Hergest Ridge vendra une bombe. Le NME n’avait pas tort.

La seule vraie similitude entre Hergest Ridge et son prédécesseur est que les deux étaient une seule œuvre qui occupait les deux faces du disque original de longue durée. Sorti une quinzaine de mois après Tubular Bells, Hergest est beaucoup plus « classique » dans sa construction musicale, et plus complexe.

Hergest Ridge peut être acheté ici.

Tubular Bells avait mis en lumière Oldfield, alors âgé de 20 ans, et il a été le premier à admettre que ce n’était pas son habitat naturel. Il se retira dans le Herefordshire, et dans les profondeurs de la campagne anglaise, pour écrire son deuxième album. (Hergest Ridge est une colline près de Kington dans ce comté, à la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles, près de l’endroit où vivait Mike.)

Ayant obtenu l’inspiration nécessaire pour l’écriture, il rapporta sa démo aux Manor Studios dans l’Oxfordshire, où il avait enregistré Tubular Bells, et commença à travailler sur l’album au printemps 1974 avec le producteur Tom Newman, avec qui il avait collaboré. ses débuts.

À tous égards, Hergest Ridge est une œuvre beaucoup plus sophistiquée que son prédécesseur. Il rappelle la musique des compositeurs anglais du début du 20e siècle, notamment Ralph Vaughan Williams et Arnold Bax. Semblable à ses débuts, Oldfield a multicouche des tonnes d’instruments pour un son différent de tout ce qui était enregistré à l’époque.

Bien sûr, Yes naviguait sur les mers de roches progressives avec des expérimentations similaires sur leur sortie à la fin de 1973, Tales from Topographic Oceans. Mais leur superposition au clavier était une affaire collective, créée alors que le groupe enregistrait ensemble et échangeait des idées et des thèmes entre eux.

En revanche, Oldfield a travaillé comme un compositeur classique traditionnel et a ensuite utilisé le studio, avec son équipement et l’aide de Newman, pour créer une œuvre de réflexion et de créativité soutenue. Il a été aidé par sa sœur Sally au chant, ainsi que par les London Sinfonietta Voices pour les effets choraux ; il y avait aussi d’autres instruments joués par des musiciens de studio, dont le frère de Mike, Terry, lui-même compositeur, aux bois.

Hergest Ridge est entré dans le classement des albums britanniques au n ° 1 le 14 septembre 1974. Trois semaines plus tard, il a été remplacé par Tubular Bells, qui n’a passé qu’une semaine au sommet, ses ventes ayant été relancées par le suivi d’Oldfield.

En 1976, David Bedford, qui dirigeait les cordes de la version originale, enregistra une version purement orchestrale de Hergest Ridge. (Des parties de cette version ont été utilisées dans le documentaire de la NASA et de Tony Palmer, The Space Movie.)

En 2010, Hergest Ridge a été réédité par Mercury Records et comprend un remix de l’album et le mix vinyle original de l’album. Oldfield n’a jamais été entièrement satisfait de la pochette originale de l’album, et il en a donc commandé une nouvelle. L’édition de luxe de l’album comprend également la démo originale de Mike, et il est fascinant d’entendre comment ses idées se sont développées, offrant un aperçu unique du processus créatif.

Hergest Ridge peut être acheté ici.