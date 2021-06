Mike Pence appelé «traître» et se fait chahuter lors d’une conférence chrétienne conservatrice 10z viral

Lors d’un sommet annuel des dirigeants chrétiens conservateurs, l’ancien vice-président Mike Pence a été qualifié de « traître » alors qu’il se faisait huer et chahuter lors d’un discours qu’il a prononcé.

La Faith & Freedom Coalition « Road to the Majority » est un sommet chrétien conservateur qui a dans le passé présenté l’ancien président Donald Trump comme conférencier et cette année, le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme conférencier.

La vidéo montre Pence parlant en annonçant que “c’est formidable d’être de retour avec autant de patriotes, dédiés à la foi et à la liberté et à la route vers la majorité”.

Divers participants peuvent alors être entendus en train de rire et de crier «traître» à Pence.

Dossier national rapporté en partie :

Le candidat au Congrès Jarome Bell a annoncé la nouvelle sur Twitter, déclarant que « @Mike_Pence vient d’être signalé au sommet de la Faith and Freedom Coalition. Il y a un groupe de personnes qui lui crient « TRAITOR ». Ils n’ont pas tort. Ils ont été conduits aux sorties. Pence aurait dû faire plus pour lutter contre les électeurs contestés. »

Selon le journaliste de NBC News Ali Vitali, une femme qui a scandé « traître » a été escortée hors de la conférence.

Le fil Twitter de Faith & Freedom a déclaré que Pence les « honore » en parlant et a partagé des extraits de son discours, ignorant les explosions :

“Le temps est venu pour chaque Américain, dévoué à la foi et à la liberté, de se lever et d’être entendu et de revenir sur l’agenda de la gauche radicale.”

«Je suis chrétien, conservateur et républicain, dans cet ordre.

« Au cours des quatre dernières années, le président Trump nous a montré ce que les républicains peuvent accomplir lorsque nous restons fermes sur les principes conservateurs et ne reculons pas… Ce fut quatre ans de promesses faites et de promesses tenues.

« L’Amérique est la nation la plus juste, la plus noble et la plus inclusive qui ait jamais existé sur cette Terre, et l’armée américaine est la plus grande force pour le bien que le monde ait jamais connue, et les hommes et les femmes des forces de l’ordre… devraient être honorés. et soutenu. »

“Au lieu d’enseigner à tous nos enfants à être fiers de notre pays, la théorie critique de la race enseigne aux enfants aussi jeunes que la maternelle à avoir honte de leur couleur de peau.”

« Si nous transmettons le message de foi et de liberté et nos valeurs à nos voisins et amis, il y a un espoir et… un avenir parce que Dieu n’en a pas fini avec l’Amérique… les meilleurs jours pour cette seule nation sous Dieu indivisible avec liberté et justice pour tous sont encore à venir.