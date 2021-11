Mike Pence donne à un étudiant des conseils sur la façon d’avoir une petite amie et c’est tellement impressionnant

Ancien vice-président Mike Pence – Solid Christian, avocat, animateur radio et… sex machine ? C’est ce qu’un jeune homme nommé Bobby Hummer a dû penser lorsque Pence est venu s’adresser à la Texas A&M University la semaine dernière.

Pence répondait aux questions du public après une conférence qui faisait partie d’une tournée organisée par la Young America’s Foundation. YAF est une organisation dédiée à la promotion de valeurs conservatrices chez les jeunes à travers le pays. Quelques noms notables : Jeff Sessions, Scott Walker, et oui, le tristement célèbre nationaliste blanc Stephen Miller sont tous sortis de YAF avec pour mission de préserver les « valeurs traditionnelles » qui incluent apparemment l’interdiction de l’immigration, la restriction des droits des femmes et la lutte contre les syndicats.

Mais le jeune Bobby Hummer ne semblait pas intéressé à faire partie de l’école Stephen Miller de haine des gens bruns ce soir-là. Il n’avait qu’une idée en tête lorsque son tour est venu de poser une question à l’ancien vice-président. Une opportunité unique ne se présente qu’une seule fois, et il n’allait pas la gaspiller en demandant le meilleur moyen d’éviter les impôts une fois devenu milliardaire ou la meilleure façon de faire passer un candidat extrémiste à la Cour suprême .

Non, Bobby voulait savoir comment draguer les filles, et il estimait que le meilleur gars à qui demander était un gars qui appelait sa femme Karen « Mère » et avait pour politique de ne jamais être seul dans une pièce avec une femme qui n’était pas Mère. .

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Cela peut sembler un genre étrange de personne à qui demander conseil, mais alors, comme Bobby lui-même l’a souligné, Pence faisait partie de l’administration qui a gracié Lil ‘Wayne et Kodak Black, il doit donc être au moins plutôt cool.

Après avoir remercié Pence d’être la moitié du plus grand duo politique de tous les temps et bien sûr d’avoir mis ses rappeurs préférés à l’abri, Hummer est allé droit au but.

Tu as beaucoup de questions politiques, alors j’ai besoin d’un homme sage pour me répondre : Quelle est selon toi la méthode la plus efficace pour avoir une petite amie à l’université ?

Maintenant, Bobby n’avait aucun moyen de le savoir, et parce qu’il est un jeune républicain, aucun intérêt à faire des recherches sur le sujet. Mais le fait est que, Roberto, Mike n’a jamais eu de petite amie à l’université. Sa première et unique flamme, Mère, était une femme qu’il a rencontrée alors qu’il avait presque terminé ses études de droit, et il l’a épousée il y a près de 40 ans.

Mais le sourire de Bobby était si grand, et il était si fier de son moment avec le microphone et le projecteur que Pence a brillé vers lui comme un rayon de glorieuse sagesse évangélique du centre de la scène :

Eh bien, c’est une question difficile, car comme ma femme le sait, je ne suis sorti avec personne avant elle. Tu sais, va t’asseoir, tu n’as pas de problème, je peux le dire.

Donc, s’il s’agissait vraiment d’un conseil de rendez-vous, le point à retenir est le suivant : ne sortez avec personne tant que vous n’avez pas trouvé la dernière personne avec laquelle vous voulez sortir. Épouse-les et ne sois jamais en présence d’une femme sans eux. Souriez et riez maladroitement lorsque de jeunes étudiants vous demandent un jour comment devenir le Barry White d’un homme que vous êtes aujourd’hui.

Regardez cet échange incroyable et remerciez-moi plus tard.

Ouais, c’est arrivé. Un étudiant de TAMU a demandé au vice-président @Mike_Pence des conseils sur les rencontres universitaires, et il a parfaitement répondu ! pic.twitter.com/59s6zgJLjd – YAF (@yaf) 12 novembre 2021