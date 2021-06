Mike Pence exhorte les républicains à s’unir contre le «raz de marée des politiques de gauche» ⋆ 10z viral

Le vice-président de l’époque, Mike Pence, prononce son discours d’acceptation en tant que candidat républicain à la vice-présidence de 2020 lors de la Convention nationale républicaine de 2020 tenue à Fort McHenry à Baltimore, Maryland, le 26 août 2020. (Jonathan Ernst/.)

Kissimee, Floride – L’ancien vice-président Mike Pence a accusé l’administration du président Joe Biden d’avoir déclenché un “raz-de-marée de politiques de gauche” qui menace de rendre le pays moins sûr et moins prospère, et il a exhorté les patriotes épris de liberté à l’échelle nationale à s’unir pour arrêter lors d’un discours vendredi après-midi à la conférence Faith & Freedom en Floride.

« Le moment est venu pour chaque Américain dévoué à la foi et à la liberté de se lever, de se faire entendre et de faire reculer l’agenda de la gauche radicale », a déclaré Pence à environ 2 000 militants conservateurs et chefs religieux présents. « Le moment est venu de mettre fin aux majorités démocrates à Capitol Hill, et la route vers la majorité commence ici et maintenant. »

Pence était le dernier d’une quinzaine d’éminents orateurs le premier jour de la conférence, qui se tenait à Kissimmee, près d’Orlando. Le début de son discours a été interrompu par un chahuteur qui a hautement qualifié l’ancien vice-président de « traître », vraisemblablement à cause de son refus en janvier de tenter d’annuler la défaite électorale de Donald Trump.

Pence a remercié les participants à la conférence pour leur soutien et leurs prières, et a qualifié de vice-président de Trump “le plus grand honneur de ma vie”. Il a vanté le bilan de l’administration Trump en matière de réduction du chômage et d’augmentation des revenus avant que la pandémie de coronavirus ne frappe. Il a déclaré que sous l’administration Trump, ils avaient renforcé l’armée et aidé à sécuriser la frontière américaine. Ils se sont battus pour des politiques pro-vie, se sont tenus fermes avec Israël et ont lancé l’opération Warp Speed, que Pence a décrite comme la plus grande mobilisation nationale depuis la Seconde Guerre mondiale et un « miracle médical ».

Mais, a-t-il dit, ce record est menacé par l’administration Biden, qui s’est engagée à « 6 000 milliards de dollars de dépenses incontrôlables », a proposé des augmentations d’impôt massives, proposé de réduire le financement militaire tout en fournissant des fonds aux contribuables pour l’avortement, et a annulé Trump -ères politiques qui ont contribué à sécuriser la frontière sud.

“En seulement 148 jours, l’administration Biden et Harris a déclenché un raz-de-marée de politiques de gauche qui menacent d’anéantir tous les progrès que nous avons réalisés pour une Amérique plus sûre, plus prospère et plus sûre”, a déclaré Pence. “Les démocrates ont été tellement occupés à libérer leur programme libéral, parfois j’ai l’impression que la main gauche ne sait pas ce que fait la main d’extrême gauche.”

Biden a fait campagne en tant que modéré, a déclaré Pence, mais il est gouverné comme l’un des présidents les plus à gauche de l’histoire américaine.

“Je ne crois pas un seul instant que c’est ce pour quoi le peuple américain a voté en 2020”, a-t-il déclaré.

