Mike Pompeo appelle Biden après une date limite arbitraire pour la sortie de l’Afghanistan

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a critiqué le président Biden pour sa stratégie de retrait des troupes d’Afghanistan sur « Hannity ».

MIKE POMPEO : Il est inimaginable, Sean, que nous ayons permis que cela se produise. Nous étions sérieux au sujet de la protection des Américains – non seulement nos soldats, marins, aviateurs et Marines, mais nos diplomates, nos officiers du renseignement et tous les autres Américains qui étaient bien là. Nous avons pris de réels engagements envers eux et nous leur avons dit : « Voici comment nous allons procéder de manière ordonnée ». Nous avons suivi ce plan. Ils sont entrés et l’ont déchiré. Le président Biden a fixé un délai politique, un délai arbitraire et il l’a fait avec ses chefs militaires leur ayant dit que si vous descendiez en dessous de 2 500 ou 2 700, une calamité s’ensuivrait. Il a fait ce choix. C’était profondément politique et maintenant l’Amérique en paie le prix.

