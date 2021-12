Mike Pompeo publie un tweet bizarre sur le rapprochement du pays et cela n’a aucun sens

De toute évidence, Mike Pompeo vient tout juste de penser que ce serait une bonne idée d’unir le pays, ce qui implique qu’il pense que notre nature polarisée est très certainement un problème. Il vient de remarquer ?

Apparemment, car il n’y a pas grand-chose d’autre pour expliquer le tweet totalement aléatoire et étrange et l’heure à laquelle il a été publié et les problèmes vont bien au-delà de cela. Mais il est prudent de dire qu’il est probable que Mike se présente pour quelque chose s’il sort de la merde comme ça.

Premièrement, il est presque indéchiffrable. Nous comprenons l’essentiel, mais il est un peu difficile d’entrer dans les détails.

Deuxièmement, si l’on essaie vraiment d’unir tous les citoyens, c’est probablement une bonne idée de le faire comme les Fondateurs et de laisser Dieu en dehors autant que possible. Pour ceux d’entre nous croyants, croyons en privé. Pour les Américains de nature laïque et agnostiques ou athées, il est probablement bon de ne pas unir tout le monde selon la définition de Pompeo d’un créateur.

Je regarde ça depuis un moment. Je n’ai rien compris. Cela ressemble à 4 phrases qui pourraient avoir un sens individuellement, mais collées ensemble ? Pas tellement. Quelqu’un peut-il nous expliquer ce qu’il dit ? pic.twitter.com/lSgBXYFrBo – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 15 décembre 2021

Venant d’un gars qui n’a presque rien fait d’autre que d’essayer de diviser le pays qui est terriblement riche.

Plus important encore, chaque tentative d’unir un pays autour ou sous une seule religion (c’est ce à quoi Mike veut en venir) a lamentablement échoué, car inévitablement la croyance en cette religion devient le premier et le seul test de citoyenneté. Si Mike avait écrit la phrase avec quelque chose comme « Nous avons tous les mêmes droits et l’égalité en vertu de notre Constitution », nous pourrions l’accepter.

Cela ne correspondrait pas à la réalité, mais selon le document écrit, oui, nous sommes tous pareils, cela ne se passe tout simplement pas de cette façon dans la vraie vie. Alors, peut-être que ce serait une bonne façon de commencer à « unir » ce pays, en essayant simplement de mieux traiter tout le monde de manière égale selon la loi et non notre créateur ?

Twitter a eu quelques réflexions :

Vous avez de la dignité ? Alors commencez à dire la vérité. Vous êtes une FRAUDE. https://t.co/JV2SEBtaEV – DoWhat’sRight 🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇧🇪 = un 🇺🇸 (@LucieeeeeBee) 15 décembre 2021

Ne t’inquiète pas, Mikey. La condamnation de vous et de #TraitorTrump se fera sans haine. Ce sera un acte d’amour pour notre pays que tu as trahi. Vous êtes la paille de ce verset de la Bible. https://t.co/aREKnpqx1V – Tom Whitehurst Jr. (@WhitehurstJr) 15 décembre 2021

Vous fraude frauduleuse. Vous vous êtes joint au diable et à Kushner pour vendre de la technologie nucléaire à MSG, vous avez probablement été impliqué et au courant du meurtre d’un journaliste américain. Vous n’avez pas servi votre pays, vous vous êtes servi par Trump. Vous ne serez jamais débarrassé de la puanteur. https://t.co/8A4Yr5YO0R – Mickey Cox (@TheRightImageLV) 15 décembre 2021

L’escroc du gouvernement, traître et s’enrichissant, qui attend l’enlèvement a quelque chose à dire https://t.co/0TY1yJz2q1 – jodi (@Jodi_LVK) 15 décembre 2021

Ce navire a navigué, enfoiré. Et tu fais partie de ceux qui la poussent hors du quai. https://t.co/KonDnjhPDM – Grenouille bouillante (@enjoyyourwall) 15 décembre 2021

Respecter? Respecter??!! Vous n’avez rien fait pour gagner le respect. Vous cherchez le pardon, allez parler à votre « créateur » parce que vous ne le trouverez certainement pas ici. Tu es un menteur. Vous êtes un traître à l’Amérique. Vous êtes un traître à toute la race humaine. https://t.co/AC23nJpaIW – Halo’s_RevengeEvolved (@In2019Porge) 15 décembre 2021

Qui n’a jamais soutenu Trump de quelque manière que ce soit… VOUS avez encouragé la haine !!! Lui et beaucoup d’autres ruinent notre démocratie et l’acceptation de tous !!! Vos propos ne sont que mensonges et hypocrisie !! Vous avez vendu votre pays et le peuple américain. Vous appartenez à une cellule juste à côté de lui ! https://t.co/A77k2O0xaI – Ann Savickas (@ann_savickas) 15 décembre 2021

https://t.co/pMeAscJs1F pic.twitter.com/mbLvMUC1yP – Sean O’Neill (@SeanOhhhh) 15 décembre 2021

