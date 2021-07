Mike Portnoy : Joey Jordison était “un batteur incroyable” et “un type formidable”

Dans un nouveau Batteur moderne Instagram Live chat hébergé par ANTHRAX‘s Charlie Benante, Mike Portnoy discuté du décès tragique de l’ancien NŒUD COULANT le batteur Joey Jordison. Le EX-THÉÂTRE DU RÊVE le batteur a dit Benante: ” J’ai en fait entendu les nouvelles de vous. Vous m’avez frappé sur un fil que moi, vous et Chris Jericho avoir. Et je ne pouvais pas le croire. En fait, je montais dans ma voiture pour aller chercher une pizza, j’ai dû sortir de la voiture et rentrer en courant dans la maison pour dire [my son] Max, ’cause Joey était – est – Maxle plus grand héros de tambour. Je veux dire, j’étais dévasté et choqué, mais je sais surtout pour Max c’est dur. C’est vraiment la première fois qu’il perd un héros de la batterie. Mais pour moi, c’est aussi choquant.

“Joey était un batteur incroyable, un musicien incroyable”, Mike a continué. “Comme vous, il a écrit beaucoup de chansons pour son groupe, il jouait de la guitare et était multi-instrumentiste. Mais c’était aussi un gars formidable. Je suis sûr que nous avons tous les deux des histoires. J’ai posté un peu aujourd’hui, juste quelques histoires rapides. L’une était comment une fois qu’il a entendu cela Max était un si grand fan, il a envoyé cette grosse boîte de butin, remplie de masques, NŒUD COULANT chemises et sweats à capuche et tout ça. Et à chaque fois NŒUD COULANT est venu à travers la ville, il était toujours si accueillant pour Max et l’invitait toujours dans les coulisses et traînait avec lui. Quoi d’autre? J’ai également mentionné quand j’ai rempli pour PIERRE AURE, nous sommes allés au Brésil ensemble, parce que PIERRE AURE jouait un soir et NŒUD COULANT jouait l’autre soir. Donc l’ensemble NŒUD COULANT camp a voyagé ensemble, et il m’a vraiment fait me sentir chez moi pendant ce voyage; il m’a fait sentir que je fais partie du tout NŒUD COULANT famille pour ce week-end. Je me souviens aussi de l’avoir appelé quand on m’a proposé de faire le AVENGED SEVENFOLD tour. Je n’avais jamais fait de tournée avec un autre groupe auparavant, et il l’avait fait. Au début des années 2000, il jouait avec tout le monde — il a fait toute une tournée avec CORN; fait une tournée avec ROB ZOMBIE, il a fait une tournée avec MINISTÈRE. Ce n’était pas juste comme s’il jouait seulement avec NŒUD COULANT. Alors quand on m’a proposé ça VENGÉ concert, je l’ai appelé et nous avons discuté au téléphone pendant, genre, une heure. Je recevais juste des conseils de sa part sur ce à quoi s’attendre comme étant un peu comme un mercenaire pour un groupe majeur comme celui-là. Il avait de très bons conseils.”

La Fondation NŒUD COULANT la famille du batteur a confirmé que Jordinson est décédé « paisiblement dans son sommeil » lundi (26 juillet) d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

Selon TMZ, JoeyLa famille a déclaré qu’elle organiserait un service funéraire privé pour lui, mais on ne sait pas quand cela se produira.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Il y a plusieurs années, Jordison a surmonté la maladie neurologique myélite transverse aiguë, une inflammation de la moelle épinière qui endommage les fibres nerveuses, ce qui a finalement conduit le batteur à perdre temporairement l’usage de ses jambes.

De retour en 2014, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».



