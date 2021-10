Mike Portnoy : Jouer avec Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush « serait un rêve devenu réalité »

Lors d’un entretien avec SOEUR TORSADÉE bassiste Mark « L’Animal » Mendozal’émission Internet de « 22 maintenant », ancien THÉÂTRE DU RÊVE et courant LES CHIENS DE LA CAVE le batteur Mike Portnoy a encore une fois parlé d’un scénario hypothétique dans lequel il serait choisi pour faire une tournée avec Geddy Lee et Alex Lifeson en remplacement de la fin SE RUER le batteur Neil Peart. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à prendre ce concert, Portnoy a déclaré: « Bien sûr. Ce serait un rêve de jouer avec ces gars. Mais je ne veux pas voir le Blabbermouth titre en ce moment, moi pensant que je mérite le concert. Je ne dis pas ça. Vous me posez une question. En théorie, bien sûr, ce serait un rêve devenu réalité. Daniel était mon héros, et le sera toujours, et Geddy et Alexis le sont aussi.

« Je ne pense pas que dans un million d’années ils joueront sans lui, vraiment pas », a-t-il poursuivi. « Mais dans un scénario de rêve hypothétique, je veux dire, allez – bien sûr. Mais je ne pense pas que cela arrivera dans des millions d’années. Mais c’est un beau rêve à interroger hypothétiquement. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce serait le cas Mais qui sait ? On ne sait jamais.

« Autant en théorie, ce serait amusant, ce serait incroyable, ce serait aussi un rôle impossible à remplir », Portnoy ajoutée. « C’est une situation sans issue. Vraiment, ce serait impossible, parce que ses fans sont aussi obsessionnels qu’ils le peuvent – ​​et me comptent parmi eux. Alors, oui, ce serait difficile. »

Mike a aussi parlé de SE RUERtournée finale de qui s’est terminée au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

« Ils sont sortis si haut », Portnoy mentionné. « Leur dernière tournée était une tournée d’adieu. Je pense que personne ne s’attendait à Daniel passer, mais ils voulaient arrêter de tourner, alors ils sont vraiment sortis avec une tournée aussi incroyable. Cette tournée a été si bien faite, si parfaitement exécutée, et ils sont sortis tous les trois toujours au sommet de leur art. Je leur donne donc tout le crédit du monde pour cela. C’est juste triste ça Daniel n’a pas eu de nombreuses années pour profiter de sa retraite avant de tomber malade. Cela m’attriste. »

Il y a un an et demi, Portnoy a parlé à Monde Prog-Nation sur comment poire l’a influencé sur le plan musical et personnel. Il a déclaré: « J’ai passé 20, 30 ans à l’idolâtrer et à être son plus grand fan. Et toutes ces années, c’était principalement le kit de batterie – le kit de batterie était une telle fascination pour moi. Il a toujours construit des kits incroyables et a mis tellement J’y ai toujours pensé. Je recevais toujours les programmes de tournée où il écrivait sur le kit et les nouveautés qu’il contenait, et je regardais simplement ces photos. La plupart des autres enfants regardaient Playboy pages centrales; je regardais Neil Peart kits de batterie. Et puis, évidemment, son jeu, cela va de soi. J’ai appris à vraiment développer des parties et à orchestrer des parties de batterie pour construire, changer et développer au sein de la chanson. C’était donc la chose la plus importante pour moi en tant que fan. Et puis plus tard, une fois que j’ai appris à le connaître, j’ai été tellement inspirée par la gentillesse qu’il était. »

Mike a ajouté: « Il avait cette réputation qu’il était en quelque sorte calme, isolé et privé, et il l’était, et il était très important pour lui de garder cela. Mais une fois que vous étiez en quelque sorte autorisé à entrer dans ce cercle intérieur, il était toujours si gentil et gentil et généreux. Il m’envoyait toujours des e-mails de vacances et il m’envoyait toujours ses nouveaux livres et des trucs comme ça. C’était une relation que je chérirai toujours et j’étais honoré d’avoir. «

SE RUER annoncé poirepasse le 10 janvier 2020, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin de la part des fans et des musiciens du monde entier.



