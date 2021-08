Mike Richards de Jeopardy aborde la situation de l’hébergement alors que le prix refait surface est juste Les poursuites attirent l’attention

Mike Richards a auparavant été producteur exécutif de The Price Is Right pendant une décennie et était lié à plusieurs poursuites pour discrimination déposées par d’anciens mannequins dans le jeu télévisé populaire. Dans un cas spécifique, Richards a été mentionné dans une plainte déposée par Brandi Cochran selon laquelle des commentaires insensibles présumés auraient été faits au sujet des femmes enceintes. Cochran a d’abord gagné le procès, mais il a ensuite été réglé en appel. À la lumière de la nouvelle qui a refait surface, Deadline a rapporté que Richards avait envoyé un mémo à Jeopardy ! employés qui ont à la fois confirmé les informations selon lesquelles il était en pourparlers pour héberger de manière permanente, et ont également directement abordé les allégations refaites surface il y a des années.