Mike Richards de Jeopardy absent en tant qu’hôte en raison d’un passé raciste et sexiste

Capture d’écran : Télévision Sony Pictures

Mike Richards, producteur exécutif de l’émission de quiz de longue date Jeopardy !, quitte son rôle apparemment autoproclamé de nouvel animateur du programme à la suite d’un rapport accablant de The Ringer sur son comportement de merde, à la fois sur son podcast personnel et dans son précédent rôle de producteur exécutif de The Price is Right.

« Cela me fait mal que ces incidents et commentaires passés aient jeté une telle ombre sur Jeopardy ! alors que nous cherchons à commencer un nouveau chapitre », a écrit Richards à l’équipe de production de l’émission dans une déclaration partagée avec la journaliste de The Ringer Claire McNear par Sony Pictures Television. “En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte avec effet immédiat.”

Le nouveau concert de Richards a été annoncé pour la première fois par Sony Pictures Television il y a un peu plus d’une semaine, le 11 août, ce qui aurait fait de lui la troisième personne à être l’hôte à temps plein de Jeopardy! depuis la première de l’émission en 1964. Son prédécesseur , personnalité bien-aimée Alex Trebek, est décédée le 8 novembre 2020 après une longue bataille contre le cancer du pancréas, incitant Sony à aligner une série d’hôtes intérimaires tout en contemplant l’avenir de l’émission.

Ces présentateurs à court terme comprenaient Richards lui-même ainsi que des célébrités notables comme le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers, Jeopardy! champion et consultant Ken Jennings, et l’acteur accompli LeVar Burton. L’apparition de Burton dans l’émission a été stimulée en partie par sa popularité sur les réseaux sociaux, et même si certains ont trouvé son court mandat gênant, il est resté clairement le favori pour succéder à Trebek.

La décision finale de Sony de faire de Richards le nouveau Jeopardy ! hôte a rencontré des critiques écrasantes au début, principalement en raison de l’optique. En tant que producteur exécutif, Richards a clairement joué un rôle dans le choix du prochain présentateur de l’émission malgré les informations selon lesquelles il s’était éloigné du processus lorsqu’il est devenu candidat. Cette annonce a fait que les semaines d’hébergement intérimaire ressemblaient moins à un processus d’essai qu’à des tremplins en route vers l’inévitable couronnement de Richards.

Les critiques n’ont fait qu’empirer après que The Ringer a publié un long article plus tôt cette semaine détaillant l’histoire du langage discriminatoire de Richards. Bon nombre de ces incidents impliquaient des remarques sexistes, racistes et antisémites sur son podcast personnel, The Randumb Show, mais il a également été cité dans au moins deux procès pour discrimination alors qu’il était producteur exécutif de The Price is Right qui alléguait des mauvais traitements infligés au les employées du jeu télévisé.

G/O Media peut toucher une commission

Dans l’une, l’ancienne mannequin de The Price is Right, Brandi Cochran, a affirmé qu’elle avait eu moins d’opportunités dans la série après que Richards eut découvert sa grossesse. En effet, son contrat avec le programme a été résilié après son accouchement. Cochran a également allégué que Richards avait décidé que les modèles féminins du jeu télévisé devraient porter des jupes courtes et des bikinis plus fréquemment.

Lorsque ces affirmations ont été révélées par The Daily Beast plus tôt ce mois-ci, Richards a déclaré à Jeopardy! personnel que les déclarations faites à son sujet dans le procès ne reflétaient pas la réalité.

Bien qu’il soit devenu trop radioactif pour le travail d’hébergement frontal, Richards restera apparemment chez Jeopardy! en tant que producteur exécutif. Sony Pictures Television a repris sa recherche d’un animateur de syndication permanent pour rejoindre l’acteur et neuroscientifique de The Big Bang Theory Mayim Bialik, qui avait précédemment été choisi aux côtés de Richards pour diriger Jeopardy aux heures de grande écoute ! spéciaux et retombées.

S’il vous plaît, Sony, littéralement n’importe qui sauf Mehmet “Doctor” Oz.