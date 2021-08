Mike Richards de Jeopardy est sorti en tant que nouvel hôte alors que les scandales s’accumulent

En plus de tous les commentaires de podcast de Mike Richards qui ont été considérés comme sexistes et préjugés contre diverses cultures, races et types de corps – au point où la Ligue anti-diffamation s’est même prononcée en faveur du remplacement de Richards – il y a également eu suggestions et soupçons selon lesquels le PE a à moitié saboté d’autres hôtes invités afin de se faire le candidat le plus viable. Par exemple, on prétend que Richards a peut-être falsifié les montages des épisodes d’autres animateurs invités afin de les rendre moins agréables à la fois pour les auditoires de test et pour les auditoires de télévision de masse. Cependant, aucune preuve réelle de tout cela n’est sortie par la suite.