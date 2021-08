Mike Richards de Jeopardy! obtient une baby-sitter au lieu d’être renvoyé

Photo : Kevin Winters (.)

Mike Richards, le péril ! Le producteur exécutif qui s’est offert un concert d’hébergement de haut niveau, puis l’a immédiatement perdu une fois que tout le monde a réalisé qu’il était un imbécile, restera le patron du jeu télévisé, rapporte le New York Times. De nombreux observateurs s’attendaient à ce que Richards conclue un accord de sortie avec la société de production de Jeopardy!, Sony Pictures Television.

Péril! a besoin d’un hôte depuis près d’un an, à la suite du décès tragique de l’hôte bien-aimé Alex Trebek, décédé en novembre dernier en raison de complications liées au cancer du pancréas. Les dirigeants ont essayé une variété d’hôtes invités de premier plan, dont l’acteur Levar Burton, l’héritier de l’empire ferroviaire Anderson Cooper et Jeopardy! le membre du Temple de la renommée Ken Jennings.

Richards affirme qu’il s’est récusé du processus de sélection. Mais, comme l’a noté le New York Times, en sa qualité de producteur exécutif de l’émission, il a joué un rôle dans la sélection des séquences d’hôtes potentiels qui se sont retrouvées devant le public des groupes de discussion.

Le 11 août, Sony a annoncé que Richards deviendrait l’hôte permanent de l’émission. Mais un rapport de Ringer du 18 août a refait surface un comportement gravement grossier de son passé. Sur son podcast, The Randumb Show, Richards a fait des déclarations sexistes, racistes, classistes et antisémites. Il est également nommé dans deux poursuites anti-discrimination de son temps en tant que producteur exécutif de The Price Is Right. Dans un cas, comme le rapporte le Times, Richards a hésité “quand un mannequin qu’il avait engagé pour l’émission a révélé qu’elle était enceinte de jumeaux”.

Vendredi dernier, Richards a officiellement démissionné de son poste d’animateur de l’émission. Compte tenu de la nature de ses précédents et de la rapidité avec laquelle il a abandonné le concert d’hébergement, les initiés d’Hollywood s’attendaient à ce que Richards négocie une sorte de sortie (probablement avec beaucoup de $$$) du spectacle. Mais, comme l’aurait dit Ravi Ahuja, directeur de Sony TV, Jeopardy! personnel dans un appel à tous cette semaine, il restera en tant que producteur exécutif. Il relèvera désormais de Suzanne Prete, une cadre de longue date des affaires commerciales et juridiques chez Sony. Prete est également chargé de superviser les transactions financières de l’émission. Sony dit que le nouveau rôle de Prete a été déterminé avant toutes les affaires récentes.

Selon le Times, Richards suivra une formation de sensibilité.

En attendant, Jeopardy ! a fait appel à l’ancienne star de Big Bang Theory Mayim Bialik, qui était déjà choisie pour animer les émissions spéciales de l’émission aux heures de grande écoute, en tant qu’hôte temporaire. Elle est, euh, pas si géniale non plus.

