Mike Richards démissionne de son poste d’hôte de Jeopardy après la divulgation de commentaires désobligeants ⋆ 10z viral

Une photo non datée du nouveau “Jeopardy!” l’animateur Mike Richards, qui est également le producteur exécutif de l’émission télévisée quotidienne de longue date. (Carol Kaelson/Sony Pictures Entertainment/Document via .)

Mike Richards, qui a succédé à Alex Trebek en tant qu’animateur du jeu télévisé emblématique Jeopardy !, a démissionné de son poste après qu’un média a déterré des commentaires désobligeants qu’il avait faits lors de l’enregistrement de son podcast sur le tournage de The Price is Right vers 2013 et 2014.

La démission de Richards est intervenue après que The Ringer a rapporté qu’il avait fait des commentaires misogynes lors d’un épisode de 2013 de The Randumb Show, du nom de l’émission humoristique hebdomadaire de fin de soirée qu’il a animée en tant qu’étudiant à l’université Pepperdine.

“Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop une distraction pour nos fans et pas la bonne décision pour la série. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte avec effet immédiat. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui », a écrit Richards dans un communiqué partageant son départ.

Richards a qualifié son co-animateur de « salope de stand » et de « salope de stand » et lui a posé des questions sur les « photos de fous » sur son téléphone.

Le producteur Sony Pictures Television a confirmé la démission vendredi dans un communiqué, ajoutant que Richards continuerait en tant que producteur exécutif de l’émission, mais pas en tant qu’hôte.

« Nous soutenons la décision de Mike de quitter son poste d’hôte. Nous avons été surpris cette semaine d’apprendre le podcast 2013/2014 de Mike et le langage offensant qu’il a utilisé dans le passé. Nous avons discuté avec lui de nos préoccupations et de nos attentes pour l’avenir. Mike est avec nous depuis deux ans et a dirigé le Jeopardy ! équipe à travers la période la plus difficile que le spectacle ait jamais connue. Nous espérons qu’en tant qu’EP, il continuera à le faire avec professionnalisme et respect », a déclaré la société dans un communiqué obtenu par le Hollywood Reporter.

