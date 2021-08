Mike Richards démissionne en tant qu’hôte est pour le mieux

Cela ressemble à la quête pour trouver un Jeopardy! successeur d’Alex Trebek après son décès est de retour.

Mike Richards, le producteur exécutif sur lequel ils ont atterri en tant qu’hôte, se retire de la série avec effet immédiat. Richards a été à l’honneur cette semaine pour toutes les mauvaises raisons.

La décision de Richards fait suite à un rapport du Ringer publié mercredi révélant des commentaires désobligeants de Richards sur son propre podcast, The Randumb Show, en 2013.

Sur le podcast, Richards a fait des remarques désobligeantes sur les femmes et a commenté leur poids, les qualifiant de « malpropres ». Il a également qualifié sa co-animatrice et ancienne assistante Beth Triffon de “booth ho”, “booth slut” et “boothstitute” alors qu’elle décrivait son travail de mannequin.

Ouais, c’est assez horrible.

Richards a publié un communiqué annonçant sa décision de démissionner vendredi.

RUPTURE : Mike Richards a quitté son poste d’hôte de Jeopardy ! Déclaration officielle via Sony : pic.twitter.com/eJSwyBOXwN – Claire McNear (@clairemcnear) 20 août 2021

“Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, j’ai été profondément honoré d’avoir été invité à animer l’émission souscrite et j’ai été ravi de l’opportunité d’élargir mon rôle. Cependant, au cours des derniers jours, il est devenu clair qu’aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop une distraction pour nos fans et pas la bonne décision pour le spectacle. En tant que tel, je quitterai mon poste d’hôte avec effet immédiat. En conséquence, nous annulerons la production aujourd’hui. »

Les gens avaient tout à fait raison d’être indignés par cela. Lorsque vous faites des commentaires comme celui-ci, il y a des conséquences.

Ajoutez le fait que le nom de Richards fait également l’objet de multiples poursuites pour discrimination depuis son passage à The Price is Right, par Entertainment Weekly, et il devient assez clair qu’il n’a jamais été le bon hôte et qu’il n’aurait pas dû être choisi en premier lieu.

Ceci, finalement, était la meilleure décision pour tout le monde. Espérons que jeopardy! ne commet plus cette erreur et choisit cette fois un hôte viable.

