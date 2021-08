Mike Richards & Mayim Bialik 10z viral

Cette nouvelle est un vrai double quotidien comme Jeopardy ! a officiellement annoncé ses nouveaux hôtes permanents. Oui, les hôtes. Mike Richards et Mayim Bialik se partageront les tâches sur le jeu télévisé de longue date.

Richards prendra la tête du format syndiqué quotidien de Jeopardy!, prenant le rôle précédemment occupé par le regretté grand Alex Trebek. Pendant ce temps, Bialik de The Big Bang Theory est sur le point d’héberger l’émission dans une capacité limitée en prenant en charge des émissions spéciales et des retombées aux heures de grande écoute.

Bialik sera l’hôte du nouveau tournoi Jeopardy! Jeopardy! Championnat national universitaire qui sera diffusé sur ABC en 2022. Les deux ont précédemment agi en tant qu’hôtes invités après la mort de Trebek et ont battu une longue liste de grands noms pour le concert.

Parmi les hôtes invités qui ont servi aux côtés de Richards et Bialik figurent Ken Jennings, Katie Couric, le Dr Mehmet Oz, Aaron Rodgers, Anderson Cooper, Bill Whitaker, Buzzy Cohen et Savannah Guthrie, le Dr Sanjay Gupta, George Stephanopoulos et Robin Roberts, LeVar Burton, David Faber et Joe Buck.

“Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pu imaginer être choisi pour assumer un rôle de cette ampleur”, a déclaré Richards dans un communiqué après l’annonce. «Je suis incroyablement honoré de passer derrière le pupitre et je travaillerai sans relâche pour m’assurer que nos brillants candidats brillent dans chaque épisode. Alex croyait que le jeu lui-même et les concurrents étaient les aspects les plus importants du spectacle. J’ai eu la chance d’assister de près à son professionnalisme, son intensité et sa gentillesse et cela servira de modèle ultime alors que nous continuons à produire le spectacle que nous aimons. Je suis ravi que Mayim rejoigne le Jeopardy ! équipe. Ses antécédents académiques et son enthousiasme pour le jeu ont fait d’elle une hôte formidable. Ce sera un privilège de produire la série aux heures de grande écoute avec elle en tant qu’hôte.

Péril!, Les soirs de semaine, Vérifiez vos annonces locales