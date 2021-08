Mike Richards restera en tant que “Jeopardy!” Producteur exécutif et doit suivre une formation de sensibilité ⋆ .

26 août 2021 / Publié par : Emily

Une semaine après Mike Richards « démissionné » en tant que nouvel hôte pour Péril!, Sony Pictures Entertainment a confirmé que l’ancien podcasteur en disgrâce resterait le producteur exécutif de l’émission. Donc trop problématique pour animer l’émission, mais pas trop problématique pour être le patron en charge de tout. J’ai compris! Apparemment, le plus haut responsable TV de Sony, Ravi Ahuja, appelé danger ! le personnel lundi et a clairement indiqué que le studio soutenait toujours Mike. Le New York Times qualifie la décision de Sony de « manifestation de défi qui a déconcerté Hollywood ». Ouais. Vraiment déroutant qu’un mec blanc d’âge moyen schmoozy ait encore une autre chance. Cela ne s’est littéralement jamais produit auparavant dans l’histoire du show-biz.

Plusieurs Jeopardy anonymes ! des sources ont déclaré au New York Times :

M. Ahuja a félicité M. Richards pour sa volonté de se retirer du poste d’hôte, affirmant que c’était la bonne décision pour “Jeopardy !” , dirent les gens. Il a déploré la couverture médiatique de M. Richards et a demandé au personnel de ne pas parler aux journalistes. M. Ahuja a également invoqué sa propre éducation en tant qu’Indien américain qui a grandi dans les années 1970 dans le Mississippi, où, a-t-il dit, il a fait face à des remarques racistes injurieuses, pour souligner qu’il était sensible aux inquiétudes concernant les commentaires grossiers de M. Richards, ont déclaré les gens. .

Au cas où vous l’auriez oublié, Mike a été accusé de sexisme et de discrimination dans plusieurs procès Price Is Right au début des années 2010. Puis en 2013 et 2014, il a animé son propre podcast et a fait plusieurs commentaires sectaires et sexistes. Tout cela a suffi pour se faire expulser de devant la caméra, mais il reste derrière la caméra.

Mike a accepté de suivre une formation de sensibilisation, et lors de l’appel, il s’est à nouveau excusé pour son comportement et a demandé à son personnel une autre chance de prouver « qui il est vraiment » (selon son porte-parole Ed Tagliaferri). Le porte-parole Ed a également « refusé » les rumeurs selon lesquelles Mike pourrait négocier une sortie avec Sony, en déclarant :

Mike s’engage à continuer en tant que producteur exécutif de Jeopardy! et Roue de la Fortune.

Oh merde! La Roue de la Fortune est toujours coincée avec lui aussi !

Apparemment, Sony a nommé un responsable des affaires commerciales et juridiques, Suzanne Prété, pour superviser Mike à Jeopardy ! Suzanne jouera un rôle plus actif dans l’aspect commercial des choses et dans “la direction et la stratégie créatives”. Elle rendra compte à Ravi Ahuja, qui aime Mike (qui ne parlera pas au Times). Le New York Times dit que certains téléspectateurs et candidats en herbe ne sont pas satisfaits de la décision de garder Mike en tant que producteur exécutif. Et un tas de Twitterers sont d’accord :

J’admire vraiment le producteur exécutif de Jeopardy, Mike Richards, pour avoir retiré Mike Richards en tant qu’hôte de Jeopardy immédiatement après avoir entendu les choses horribles que Mike Richards a dites sur le podcast de Mike Richards – Matt Oswalt (@MattOswaltVA) 20 août 2021

C’est légitimement fou – Noah B (@KingdoK) 26 août 2021

Les cinq épisodes que Mike a filmés avant sa démission seront toujours diffusés. Et anti-anti-vaxxer Mayim Bialik, qui a été embauché pour animer des émissions spéciales et des spin-offs aux heures de grande écoute, assumera temporairement les tâches d’hébergement quotidiennes. Pendant ce temps, la recherche d’un poste permanent Alex Trebek remplacement.

À ce stade, je prendrai littéralement quiconque n’est pas Mike Richards. Mais je n’ai aucune confiance en Sony. Notez mes mots, dans un mois, nous allumerons nos téléviseurs et ce mystérieux « Mikhail Ricardo » sera celui qui hébergera Jeopardy ! :

