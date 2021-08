Mike Richards s’excuse auprès du personnel mais refuse de quitter son poste de producteur après des commentaires offensants

Péril! Le producteur exécutif Mike Richards se serait excusé auprès du personnel de l’émission lors d’une réunion virtuelle lundi matin. Richards a été nommé le prochain hôte permanent du jeu télévisé vénéré le 11 août, mais il a été contraint de démissionner le 20 août après que The Ringer a rapporté les commentaires offensants de Richards sur un podcast de ses jours The Price is Right. Bien que Richards ne soit pas l’hôte, il restera pour le moment producteur exécutif.

La réunion de lundi a également été suivie par le plus haut responsable de la télévision de Sony, Ravi Ahuja, président de Sony Global Television Studios, ont indiqué des sources à Deadline. Au début, Richards s’est excusé pour ses commentaires offensants sur ses co-animatrices de podcasts, ainsi que pour ses remarques sur les Juifs et les Haïtiens. Les commentaires ont été faits lors de The Randumb Show, un podcast qu’il a animé en 2013 et 2014. Les épisodes du podcast étaient facilement disponibles en ligne mais ont été supprimés après le rapport de The Ringer.

Au cours de la réunion, plusieurs membres du personnel ont déclaré qu’ils pensaient que Richards démissionnerait également de son poste de producteur exécutif, tandis que l’émission recommence à chercher un hôte permanent. Sony a annoncé son intention de constituer des équipes pour “travailler sur l’augmentation de l’inclusivité”, Ahuja notant que le studio prend le problème au sérieux. Il a parlé d’avoir fait face à des commentaires racistes alors qu’il grandissait en tant que sikh dans le Mississippi dans les années 1970, ont déclaré des sources à Deadline.

Le but de la réunion était de « remonter le moral » qui avait plongé à cause des polémiques de Richards. Cela est également venu après la première recherche d’un hôte permanent, que beaucoup ont critiquée après que Sony ait embauché le producteur exécutif de l’émission au lieu de Ken Jennings ou de l’un des autres hôtes invités célèbres. Les cinq premiers épisodes de la saison d’automne seront animés par Richards, mais l’actrice Mayim Bialik interviendra pour animer pendant au moins trois semaines. Bialik, qui a ses propres controverses, a déjà été embauchée le 20 août pour animer Jeopardy aux heures de grande écoute! événements.

Richards a également envoyé une note aux membres du personnel plus tôt ce mois-ci après que les poursuites intentées par les modèles Price Is Right au cours de son mandat aient refait surface. “Je veux que vous sachiez tous que la manière dont mes commentaires et mes actions ont été caractérisés dans ces plaintes ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur The Price is Right”, a-t-il écrit. “Je sais à quel point c’est spécial d’être parent. C’est la chose la plus importante au monde pour moi. Je ne dirais rien pour manquer de respect à la grossesse de qui que ce soit et j’ai toujours soutenu mes collègues dans leur parcours parental.”

Bien que le péril 2021-2022 ! la saison commencera avec le deuxième tour d’invités célèbres, un favori aurait émergé. Des sources ont déclaré au journaliste Matt Belloni que le concert d’hébergement était “le travail à perdre” de Jennings. Jennings a été embauché comme producteur consultant l’année dernière, avant la mort d’Alex Trebek. Il est aussi le Jeopardy le plus connu ! champion et a remporté le premier Jeopardy! Le plus grand tournoi de tous les temps. Jennings a eu sa propre controverse à la fin de l’année dernière lorsqu’il s’est excusé pour les blagues insensibles qu’il a écrites sur Twitter il y a des années.