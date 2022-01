Mike Rounds doit apprendre les faits de base sur l’intégrité des élections

La rédactrice en chef fédéraliste Mollie Hemingway a déclaré que les républicains tels que le sénateur Mike Rounds du Dakota du Sud doivent apprendre les faits de base sur l’intégrité des élections avant d’affirmer que « les élections de 2020 n’ont eu aucun problème ».

« C’est une chose ridicule à dire pour quiconque, mais en particulier pour un sénateur républicain, qui à ce stade devrait en savoir tellement sur toutes les choses problématiques qui se sont produites », a déclaré Hemingway sur Fox News « Primetime » lundi soir. « Qu’il s’agisse de changer toutes ces lois à l’approche des élections, ou que Mark Zuckerberg se soit engagé dans une prise de contrôle privée des bureaux électoraux du gouvernement, ou la censure des Big Tech ou la censure des médias – toutes ces choses qui rendent nos élections plus problématiques . «

« Vous vous attendriez vraiment à plus des sénateurs républicains », a ajouté Hemingway.

Hemingway a déclaré qu’il existe une multitude de problèmes avec les processus électoraux du pays, et que les ignorer ne rend pas service aux Américains préoccupés par la sécurité des élections.

« Il y a des problèmes avec un électeur sur huit à travers le pays », a déclaré Hemingway. « Et il y a toutes sortes de problèmes avec la diminution de la sécurité avec l’augmentation effrénée des bulletins de vote postal. »

Hemingway a également noté que même s’il n’y a rien de mal à ce que l’ancienne Première Dame Michelle Obama organise des campagnes d’inscription des électeurs, les démocrates les utilisent souvent comme une opportunité d’éroder l’intégrité électorale.

« C’est en fait une bonne chose de faire des campagnes d’inscription des électeurs. Le problème n’est pas que Michelle Obama effectue une campagne d’inscription des électeurs, mais il y a quelques problèmes qui y sont associés. La première est que bien souvent, ces efforts démocrates se produisent en même temps que d’autres choses problématiques. Comme à New York, vous n’avez pas besoin d’être citoyen américain pour vous inscrire et voter. Il est donc très difficile de séparer les inscriptions des électeurs de ceux qui sont autorisés à voter dans les courses à l’échelle de l’État ou aux élections présidentielles et ceux qui, selon la ville de New York, peuvent voter aux élections municipales », a noté Hemingway.

Maintenant, a conclu Hemingway, il est temps pour les républicains d’agir.

«Je suis également un peu préoccupé par le fait que les républicains ne semblent pas être conscients de l’effort à faire de leur côté de l’allée également. Ils devraient faire ces campagnes massives d’inscription des électeurs et ils doivent également être familiarisés avec les problèmes liés à la diminution de la sécurité des élections », a-t-elle déclaré.

