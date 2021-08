Mike Rowe devient propriétaire de The Bulwark après la réponse à Hit Piece – RedState ⋆ .

Que nous vivions dans un pays où il est controversé et soi-disant digne d’être réprimandé de suggérer que les gens sont libres de faire leurs propres choix en matière de soins de santé devrait être un point de honte. Malheureusement, c’est un point de fierté pour beaucoup trop de gens, y compris ceux de The Bulwark.

Le site financé par la gauche a longtemps attiré plus d’attention de la presse que ses demandes de trafic (ils peuvent générer suffisamment de trafic pour payer un écrivain d’après les mesures que je vois), et cela s’est à nouveau produit lorsqu’une attaque contre Mike Rowe est devenue virale. Son grand péché ? Suggérant que ce n’est pas à lui de prêcher la religion des vaccinations COVID.

RedState a rendu compte de la publication originale de Rowe sur Facebook il y a quelques jours. Cela a conduit à ce morceau à succès à The Bulwark, sur lequel RedState a également écrit.

Je ne vais même pas prendre la peine de citer la pièce elle-même car je n’ai aucune envie de leur donner un clic. JV Last s’est révélé être une personne terrible et c’est probablement dans quelle mesure il mérite une réponse.

Pourtant, Mike Rowe a décidé de revenir sur Facebook et de réfuter l’article de Last ligne par ligne. Au moment où il termine, The Bulwark est sous un nouveau propriétaire.

Voici quelques extraits, mais attention, il y a beaucoup de texte ici.

JL : Rowe dit ce qui suit : Le fait est que des millions d’Américains raisonnables ont parfaitement le droit de se sentir confus et sceptiques. Ces personnes auxquelles vous faites référence, Steve – celles qui nous disent maintenant que nous pouvons « revenir à la normale dès que tout le monde sera vacciné » – ce sont les mêmes personnes qui ont dit : « deux semaines pour aplanir la courbe ! » Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit que les masques étaient « inutiles » avant de nous dire qu’ils étaient « critiques ». Ce sont les mêmes qui nous ont dit qu’un retour à la normale interviendrait dès que « les plus vulnérables » d’entre nous seraient vaccinés. Ensuite, dès que « la moitié de la population » a été vaccinée. Ensuite, dès que nous avons atteint «l’immunité collective». Ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit qu’elles ne feraient confiance à aucun vaccin développé sous la dernière administration. Maintenant, ces mêmes personnes rabaissent les sceptiques.

Pour un gars qui gagne sa vie en prétendant se préoccuper de détails crasseux, il s’agit d’un ensemble d’accusations généralisées de manière sauvage et irresponsable. Pour commencer, qui sont « ces gens » ? Pas de liens ici. Pas de noms. Juste une affirmation vague et sans visage pour qu’il ne puisse pas être appelé sur des faits.

M. : C’est l’affiche originale, Jonathan, pas moi, qui a dit que nous pouvons « tous revenir à la normale lorsque tout le monde se fait tirer dessus ». Il n’a attribué ce sentiment à personne en particulier, parce qu’il n’était pas obligé de le faire. C’est une croyance largement répandue actuellement adoptée par des millions d’Américains qui soutiennent affirmativement un mandat de vaccination. Vérifiez-le. https://53eig.ht/37sBWip

Évidemment, j’aurais pu fournir des exemples spécifiques de personnes au pouvoir qui ont favorisé les blocages mais ont continué à violer leurs propres mandats, mais je ne l’ai pas fait parce que ces personnes ne sont plus le sujet. Ce que j’essayais de faire valoir, c’est que la moitié du pays a perdu confiance dans nos institutions les plus importantes. Nous avons un énorme problème de crédibilité, exacerbé par des personnes puissantes qui non seulement ont déplacé les poteaux de but à maintes reprises, mais ont également défendu les mêmes restrictions qu’elles ont choisi d’ignorer. À mon avis, cette goutte constante d’hypocrisie a contribué à favoriser un profond niveau de méfiance parmi des millions d’Américains non vaccinés. Si vous avez vraiment besoin d’exemples spécifiques, recherchez simplement « COVID-politique-hypocrites ». Ce sont les gens dont je parle, et ils sont légion.

JL : Mais les caractérisations individuelles qu’il fait de ce que « ces gens » auraient dit sont au mieux trompeuses et au pire, manifestement fausses. Allons-y un par un.

« Deux semaines pour aplatir la courbe ! » L’idée d’aplatir la courbe vient de fin mars 2020, lorsque COVID commençait à se déchaîner aux États-Unis pour la première fois. La courbe en question était le taux de nouvelles infections et la courbe devait être aplatie car son augmentation était si raide qu’elle était presque une asymptote. Le pays était confronté à une pénurie d’EPI et les médecins n’avaient pas encore mis au point les meilleures pratiques pour traiter les patients. Si le taux d’infection avait continué son augmentation géométrique, non seulement un pourcentage plus élevé de patients COVID serait décédé en raison du manque de ressources adéquates pour les soigner, mais davantage de patients non COVID seraient décédés parce que le système de santé aurait été dépassé. L’idée d’« aplatir la courbe » n’a jamais consisté à vaincre le COVID, mais à donner au système de santé suffisamment de temps pour pouvoir traiter les patients de manière optimale. Et tu sais quoi? On a aplati la putain de courbe, Mike. Et à cause de cela, nous avons sauvé beaucoup de vies.

M.R. : Je suis d’accord. En quelques semaines seulement, nous avons aplati la courbe et nous avons ainsi sauvé des vies. Mais qu’ont fait nos dirigeants ensuite ? Ont-ils dit : « Bon travail ! La courbe est plate ! Maintenant, remettons-nous au travail ! Non. Ils ont prolongé les blocages et n’ont offert aucune référence quant au moment où les restrictions seraient levées. À ce jour, nous n’avons aucun critère quant au nombre de décès ou au nombre d’infections ou au nombre d’hospitalisations acceptables. Ils auraient pu nous dire la vérité il y a un an, ce qui ressemblait plus à « Deux semaines pour aplatir la courbe, puis un temps indéterminé pour que cela reste ainsi. » Mais ils ne l’ont pas fait. Ils nous ont simplement fait taire, accru la peur et nous ont dit de faire confiance à la science. Bref, ils nous traitaient comme des enfants, et cela nuisait à leur crédibilité.