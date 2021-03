La nouvelle saison de Sales boulots est actuellement en production avec la date de la première fixée pour plus tard en 2021. Dans ce document, l’animateur Mike Rowe aura les mains encore plus sales que jamais. Il voyagera dans divers paysages, des bayous aux badlands, et affrontera toutes sortes de créatures – comme des scorpions incandescents et des iguanes géants.