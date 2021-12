Lire du contenu vidéo

Mike Rowe se dit ravi de relancer la série « Dirty Jobs » après une interruption de 10 ans … cette fois, il prévoit d’occuper des emplois liés à la pandémie.

L’animateur de télévision nous a rejoint sur « TMZ Live » et a parlé du voyage vers le retour triomphal de la série.

La série a fait un retour plus tôt cette année pour une édition limitée, et Mike dit qu’au cours de la dernière année, il a reçu des centaines de lettres de fans fidèles l’implorant de redémarrer la série.

Alors pourquoi maintenant ? La réponse simple de Mike – COVID. Pendant le verrouillage, les travailleurs essentiels ont fait la une des journaux … la relance semblait être une bonne idée pour rappeler aux gens les types d’emplois essentiels qui font fonctionner la vie, en particulier pendant la pandémie.

Maintenant, écoutez ça… Mike s’est également réjoui à juste titre de son activité secondaire : chanter ! Sa chanson « Santa’s Gotta Dirty Job » avec le chanteur de musique country Jean Riche est sorti début décembre… et bon sang, c’était un carton !

Non, vraiment… la chanson a été n°1 pendant une semaine dans les charts Country Music, n°1 sur iTunes pendant 4 jours – et a même pris la première place du palmarès des ventes de chansons numériques Billboard.

En ce qui concerne les bénéfices, John et Mike les divisent même par Steven et donnent tous les bénéfices à des organisations à but non lucratif.

La série sera diffusée le 2 janvier… mais vous pouvez vous connecter à « TMZ Live » aujourd’hui pour l’interview complète.