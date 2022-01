Mike Rowe ne s’attendait pas à revenir à Dirty Jobs près d’une décennie après sa première exécution. L’héritage de l’émission Discovery a survécu, cependant, et avec sa base de fans fervents et son message de plus en plus pertinent sur la main-d’œuvre, Rowe a de plus en plus envie de retourner à ses jours de sale boulot. L’animateur et fondateur de MikeroweWORKS a parlé de la nouvelle itération de Dirty Jobs à PopCulture.com avant le tout nouvel épisode de dimanche.

« Vous êtes déjà retourné dans votre ancien lycée? Tout est familier mais étrange », a déclaré Rowe à propos de son retour à Dirty Jobs. Alors que l’animateur du podcast The Way I Heard It a juré qu’il ne ferait jamais un redémarrage de la série, malgré son amour pour elle, car il était « vraiment dubitatif quant à la sagesse de revenir sur le ring » à l’âge de 59 ans. « C’est un jeune homme », a-t-il plaisanté à PopCulture, ajoutant sur une autre note: « Je craignais surtout que les gens ne sachent pas pourquoi je le faisais. Comme si je n’avais rien d’autre à faire. «

Au fil des ans, cependant, Rowe a réalisé à quel point Dirty Jobs avait une place en 2022. Avec 11 millions d’emplois ouverts aux États-Unis qui ne nécessitent pas de diplômes de quatre ans, une pandémie mondiale et 1,7 billion de dollars dans une dette étudiante de plus en plus grave crise, le message de Dirty Jobs et de la fondation mikeroweWORKS a fait la une des journaux sur les travailleurs essentiels. « C’est finalement ce qui l’a fait pour moi », a déclaré Rowe à PopCulture.

« Quand vous parlez de travailleurs essentiels, vous finissez par sous-entendre que des millions de personnes ne sont pas essentielles », a-t-il expliqué. Avec Dirty Jobs, il espère que les gens se rendent compte que « tout le travail est connecté, tous les emplois sont connectés », notant: « Vous ne pouvez pas sélectionner des morceaux de la main-d’œuvre et les élever faussement ou les ignorer ».

La Fondation MikeroweWORKS verse chaque année un demi-million de dollars via des bourses d’études à des enfants qui souhaitent apprendre des métiers précieux. « Vous ne pouvez pas vraiment parler de la définition d’un bon travail à moins de parler également de la définition d’une bonne éducation », a-t-il déclaré à PopCulture, « et cette idée que le meilleur chemin pour la plupart des gens est le chemin le plus cher, le chemin vers un diplôme de quatre ans, c’est juste une fiction dangereuse. » Dirty Jobs est diffusé le dimanche à 20 h HE sur Discovery.